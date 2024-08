Christiane Meyer (63) ist todtraurig. Sie würde gerne bis zur Rente im „Elvy“ im Elbe-Einkaufszentrum (EEZ) in Osdorf bleiben, doch das ist nicht möglich. Das Restaurant für deutsche Küche kann die hohen Mieten nicht mehr stemmen und hatte am 10. August seinen letzten Tag. Viele Geschäfte auch in anderen Hamburger Einkaufszentren hat dieses Schicksal bereits ereilt. Leere Gänge, verlassene Läden, verkürzte Öffnungszeiten – „es brennt lichterloh“, sagt ein Händler der MOPO.