Eine ordentliche Eingewöhnung sei in vielen Fällen kaum möglich, schildern Erzieherinnen und Erzieher in Hamburg: Die Kinder haben viel weniger Erfahrung in sozialer Interaktion, sind deutlich stärker auf ihre Eltern fixiert und haben große Probleme, sich in größere Kindergemeinschaften einzufügen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband stellt nun eine Forderung an die Sozialbehörde.

Wie fühlt es sich für Kleinkinder an, wenn sie plötzlich nach langer Zeit, die sie allein mit ihren Müttern und Vätern zu Hause verbracht haben, in die Krippe kommen? Zu anderen Kindern und fremden Erwachsenen kommen? Rund 40.000 Kleinkinder, die während der Corona-Zeit geboren sind, kommen nun ins Kita-Alter. Erzieherinnen und Erzieher berichten von massiven Problemen. Die Behörde reagiert jetzt schnell.

„Die Eingewöhnung dieser Kinder verläuft deutlich schwieriger und zeitaufwändiger als vor Corona“, berichtet Jan Gloystein vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Zu dem Dachverband gehören ein Drittel der Hamburger Kitas mit 20.000 betreuten Kindern. „Wir erhalten zahlreiche beunruhigende Rückmeldungen zur Eingewöhnung in Pandemiezeiten“, so Gloystein.

Paritätischer Hamburg: Krippenkinder überfordert

„Eine ordentliche Eingewöhnung ist in vielen Fällen zurzeit kaum möglich. Die Kinder haben durch die langen Lockdown- und Isolationszeiten viel weniger Erfahrung in sozialer Interaktion, sind deutlich stärker auf ihre Eltern fixiert und haben große Probleme, sich in größere Kindergemeinschaften einzufügen.“

Für viele junge Familien und Kinder sei die Kita der erste nennenswerte soziale Kontakt seit langem. Angebote wie Babyschwimmen, Pekip-Gruppen oder Eltern-Kind-Treffen seien in den letzten zwei Jahren oft ausgefallen. „Somit ist der Krippenbesuch für die Kinder vielfach zunächst eine große Reiz-Überflutung, die sie schnell überfordert. Daher können die Kinder nur sehr langsam an längere Zeiten ohne Eltern, aber mit anderen Kindern gewöhnt werden.“

Ein Krippenkind spielt mit Puppen. Viele Kinder sind nach Corona keine größeren Gruppen mehr gewöhnt (Symbolbild). Imago Ein Krippenkind spielt mit Puppen. Viele Kinder sind nach Corona keine größeren Gruppen mehr gewöhnt (Symbolbild).

Hinzu käme, dass das Immunsystem dieser Kinder untrainierter sei als bei Kleinkindern üblich, was zu häufigeren Erkrankungen und damit zu häufigeren Unterbrechungen der Eingewöhnung führe. „Oftmals fängt man dann wieder von vorne an, die Kinder an die Gruppe und Fachkräfte zu gewöhnen“, fasst Gloystein die Erfahrungen aus den Mitgliedskitas zusammen.

Kinder oft krank – Immunsystem nach Corona geschwächt

Außerdem falle auf, dass die Eltern deutlich unsicherer seien und größere Schwierigkeiten hätten, sich emotional von ihrem Kind zu lösen. Diese Unsicherheit übertrage sich auf die Kinder, die in der Kita auch deshalb schwer eine neue Bezugsperson finden, weil Erzieher und Erzieherinnen pandemiebedingt immer wieder ausfallen.

Auch beim städtischen Kita-Träger Elbkinder haben die Erzieher diese Beobachtung gemacht. Sprecherin Kathrin Geyer: „Sowohl bei Kindern unter drei, aber auch bei einzugewöhnenden Elementarkindern ist das so. Manche Kinder haben in den letzten zwei Jahren kaum Kontakte außerhalb ihrer Familie gehabt. Eine Eingewöhnung in die Kita nach dieser langen Pandemie stellt daher für Kinder und ihre Eltern eine große Herausforderung dar.“

Der Paritätische fordert deshalb von der zuständigen Sozialbehörde, dass der Kita-Gutschein für die Eingewöhnung verlängert wird. Derzeit sind es meist vier Wochen. „Acht, besser 12 Wochen – so kann die Eingewöhnung, die den Grundstein für die nächsten drei bis fünf Jahre in der Entwicklung des Kindes legt, gut gelingen.“

Bei der zuständigen Sozialbehörde sind die Probleme offenbar bekannt. Aus der Sozialbehörde heißt es auf MOPO-Nachfrage: „Es ist bereits geplant, die Eingewöhnung von vier auf sechs Wochen vorerst bis Ende März 2023 zu verlängern.“