Eurojackpot abgesahnt: Erster Lotto-Millionär des Jahres in Hamburg

An Millionären ist unsere Stadt wirklich nicht arm – einen neuen Hamburger Lotto-Millionär gibt es in diesem Jahr aber erst seit dem vergangenen Freitag: Am 10. Juni gewann ein Spieler in der 2. Gewinnklasse den Lotterie Eurojackpot in Höhe von rund 1,67 Millionen Euro.

Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin hatte den Lotto-Schein am Donnerstagabend in einer Annahmestelle im Bezirk Mitte abgegeben. Auf dem jetzt so wertvollen Spielschein waren die fünf passenden Gewinnzahlen (3-21-23-28-46) und zusätzlich noch eine der beiden richtigen Eurozahlen (10-12) angekreuzt.

Da jedoch die zweite Eurozahl nicht passte, fehlte ein Kreuz zum ganz großen 26 Millionen-Jackpot. Doch auch die zweite Gewinnklasse war mit 1.666.398,60 Euro prall gefüllt. Bisher ist es der höchste Lottogewinn, der in diesem Jahr in der Hansestadt erzielt wurde. Noch hat die Gewinnerin oder der Gewinner sich nicht bei der Zentrale von Lotto Hamburg gemeldet.

Die europäische Lotterie Eurojackpot ist mit 18 Teilnehmerländern die größte Lotterie Europas. Die Ziehung findet dienstag- und freitagabends statt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für die höchste Gewinnklasse liegt bei 1:140 Millionen. (mp)