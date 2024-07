Sie sieht aus wie eine ganz normale Zapfsäule. Nur ist die Straße davor blau angemalt: Am Dienstag wurde die erste Wasserstofftankstelle im Hamburger Hafen eröffnet. Sie soll in Zukunft den Schwerlastgeräten auf den Containerterminals Saft geben – und so Hamburgs größtem Hafenlogistiker HHLA auf dem Weg zur Klimaneutralität helfen. Bald soll die Tankstelle auch öffentlich zugänglich sein.