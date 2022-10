Erster Test in Europa: Durch Hamburg rollen bald autonome Lkw

Hamburg soll in den kommenden Jahren das europaweit erste Testfeld für autonom fahrende Lkw werden. Diese neue Technologie könnte der Logistikbranche ihr Geschäft erheblich erleichtern und neue Türen öffnen.

Bald ohne Fahrer: Lkw könnten künftig auch ohne Fahrer Waren von A nach B bringen. Hamburg soll als europaweit erste Teststadt für ein vierjähriges Pilotprojekt zur Verfügung stehen, um autonom fahrende Lkws in der städtischen Infrastruktur zu testen, hieß es in einer Mitteilung der Verkehrsbehörde. Die Hansestadt biete sich vor allem durch den Hafen an, der einen großen Umschlagplatz für den Handel darstelle. Aufgrund der wachsenden Warenströme und des Mangels an Fahrern werde autonomes Fahren im Logistikbereich immer wichtiger. Die EU-Kommission werde solche Pilotprojekte fördern und finanziell unterstützen. 80 Prozent der Kosten würden mit insgesamt 23 Millionen Euro von der EU bezuschusst.

Hamburger Teststrecke noch nicht festgelegt

Die Lkw-Transportfahrten sollen auf der TAFV (Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren) und im Hamburger Hafen stattfinden. Die exakte Strecke stehe noch nicht fest, allerdings wurde das Gebiet von der Autobahn zum Terminalgelände im Hafen bereits eingegrenzt. Verwendet werden soll die sogenannte ITS-G5-Technologie, die bereits mehrfach erprobt wurde und sowohl die digitale Kommunikation zwischen den Fahrzeugen als auch die Kommunikation zwischen der Straßeninfrastruktur und dem Fahrzeug erlaubt.

Weitere Tests werden auf dem Autobahnkorridor von Rotterdam nach Moss in Norwegen durchgeführt, wobei vier Landesgrenzen überquert und Terminals in vier verschiedenen nordeuropäischen Häfen angesteuert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Die nächste Hamburger S-Bahn wird „autonom“ – so profitieren Pendler

Das branchenübergreifende Konsortium des sogenannten MODI-Projekts hat über 29 Partner, darunter Forscher, Hamburger Behörden und etliche Unternehmen. Genannt wurden Volvo und Daf, die Reedereien DFDS und Mærsk sowie der Logistiker Gruber. (dpa/mp)