Erste Herbstgefühle? Heftige Böen an der Nordsee und Sturmflut in Hamburg

Die Sommerferien in Hamburg neigen sich dem Ende zu: Noch ein letztes Ferienwochenende am Strand in der Sonne brutzeln oder sich in der Sommerhitze ein Eis gönnen? Zwar warten an diesem Wochenende auch ein paar heitere Momente auf Hamburg und Schleswig-Holstein, doch der Regenschirm sollte griffbereit bleiben. An der Nordsee wird es ziemlich ungemütlich und in Hamburg wird vor einer Sturmflut am Freitagabend gewarnt.

„Aktuell geht es auf dem Atlantik und der Nordsee ziemlich turbulent zu. Ein Tiefdruckgebiet löst das nächste ab“, sagt Felix Dietzsch, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Freitag ist Tief „Ursula“ am Zug und sorgt für einen stürmischen Tag an der Nordsee: Schwere Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h sind dort an der Küste möglich! An der Ostsee bei Kiel haben die Böen immerhin noch eine Geschwindigkeit von bis zu 65 km/h, in Schauernähe bis zu 80 km/h.

Für Hamburg kündigt das Bundesamt für Seeschifffahrt eine Sturmflut am Freitagabend an: Gegen 20 Uhr wird die Elbe am Pegel St. Pauli auf eine Höhe von 3,38 bis 3,88 Metern über Normalnull steigen, das sind 1,25 bis 1,75 Meter über dem mittleren Hochwasser – der Fischmarkt wird unter Wasser stehen. Von einer „schweren Sturmflut“ spricht man aber erst ab 2,50 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Schwere Sturmböen an den Küsten am Freitag erwartet

Schon Freitagmittag zogen im Norden graue Wolken auf, die im Tagesverlauf für Schauer in Hamburg und Schleswig-Holstein sorgten. Dabei war es in Hamburg zwar sommerlich warm bei bis zu 25 Grad, ein starker Westwind wehte die leichten Sommergefühle aber wieder weg. In der Nacht kühlt es sich auf 12 Grad ab und auch der Regen und Wind lassen nach.

Das Wochenende startet am Samstag heiter und sehr warm bei 28 Grad. Sogar 30 Grad sind an einigen Stellen möglich. Dazu bleibt es tagsüber meist trocken und nur mäßig windig. Anders sieht es in der Nacht aus: Von der Nordsee her bahnen sich Gewitter und teils kräftiger Regen ihren Weg Richtung Hamburg. Später lässt der Regen dann wieder nach bei 14 bis 17 Grad.

Immer wieder Schauer und starke Böen an der Nordsee

Die Nacht war ein kleiner Vorgeschmack auf den Sonntag: Mit 21 Grad ist es deutlich kühler und immer wieder verdecken Wolken die Sonne. Gerade an der Nordsee wird es wieder ungemütlich: Immer wieder regnet es, anfangs ziehen auch Gewitter an der Küste auf. Auch die Nacht zum Montag wird mit 8 bis 12 Grad kühler. Dafür bleibt die Nacht meist wolkenlos.

Die neue Woche startet am Montag mit einem Sonne-Wolken Mix und leicht steigenden Temperaturen: 23 Grad werden in Hamburg erwartet, 20 Grad in Nordfriesland. In einem Punkt bleibt sich das Wetter aber auch am Montag treu: An der Nordsee wird es wieder nass. (mwi)