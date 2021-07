Erst Unwetter, dann Super-Sonne: Wetterdienst warnt vor extrem heftigem Starkregen

War es das schon mit dem Sommer-Vergnügen im Juni? Das Wetter in Hamburg wird wieder etwas ungemütlich, für Donnerstagabend gibt es eine Unwetterwarnung. Doch die gute Nachricht vorweg: Der Sommer macht bei uns nur kurz Pause. Die Prognose für die kommende Woche wird richtig gut!

Die sommerlichen Temperaturen verabschieden sich zum Wochenende hin: Regen und dichte Wolken lösen den Sonnenschein der vergangenen Tage ab. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern und extrem heftigem

Am heutigen Donnerstag präsentiert sich das Hamburger Wetter noch recht heiter: Am Vormittag stiegen die Temperaturen bis auf 26 Grad, und auch die Sonne ließ sich häufig blicken. Schon am Abend folgt dann der erste Wettereinbruch: Nahe der Elbe werden lokale Gewitter und Starkregen erwartet, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

So warnt „Katwarn“ vor dem Gewitter. hfr Foto:

Wetter in Hamburg: Regen und Wolken statt Sonnenschein

„Ab Freitag wird es dann richtig regnerisch“, prognostiziert Meteorologe Jens Kieser vom DWD gegenüber der MOPO. Wenig Sonne und viel Regen bei Temperaturen unter 20 Grad erwartet der Wetter-Experte. Von Nord-West erreicht die Region mäßiger Wind mit starken Böen.

Am Sonnabend könne es kurze, schöne Momente geben. Es sei aber meistens bewölkt mit kurzen Schauern und Höchstwerten zwischen 18 und 20 Grad.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken mit steigenden Temperaturen bis zu 23 Grad ab. Laut Kieser ist die Regenwahrscheinlichkeit deutlich geringer als an den Vortagen.

Nächste Woche wird das Wetter in Hamburg sommerlich

Die kommende Woche soll nach dem verregneten Wochenende wieder freundlich werden. Für Montag kündigt der Meteorologe Sonnenschein und steigende Temperaturen an.

Laut Kieser können sich die Hamburger in der nächsten Woche wieder auf viel Sonne einstellen – und auf heiße Temperaturen bis zu 28 Grad. Da lässt sich so eine kurze Sommerpause dann doch ganz gut verkraften. (vst)