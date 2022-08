Erst rennen dann schlemmen – das Picknick

Das Besondere am MOPO Team-Staffellauf: Das große Picknick nach dem Rennen. Jedes Team erhält vom Veranstalter einen gefüllten Picknickkorb und feiert gemeinsam mit Kollegen und Freunden den Erfolg.

Was ist drin im Picknickkorb 2022?

Gouda in Scheiben | Käsesnack Würfel | Frischkäse | Käse Ecken Mix | Edelsalami | Mini Salami | Hähnchenbrust | Mischobst (Trockenfrüchte) | Nuss-Mischung | Vegane Gummibären | 5 Äpfel | Brot | Sixpack Krombacher ALKOHOLFREI | Messer | Pappteller

Über EDEKA

Ausgewählte Zutaten, raffinierte Rezepturen und sorgfältige Herstellung – die rund 3.600 EDEKA Eigenmarkenprodukte bieten Vielfalt und für jeden das Richtige. Im Picknickkorb des MOPO Team-Staffellauf finden Sie dieses Jahr eine Auswahl an leckeren Produkten der Eigenmarken GUT&GÜNSTIG und EDEKA: Aufschnitt, frisches Obst, Säfte und Nüsse sorgen für eine köstliche Belohnung nach dem Lauf und liefern frische Energie.

Bei Dachser Food Logistik werden 2000 Picknickkörbe gepackt

Bevor es im Stadtpark heiß hergeht, ging es für die Azubis von Dachser Food Logistik in die Kälte: Wenige Tage vor dem Event werden in der Halle die 2000 Picknickkörbe für die Lauf-Teams gepackt und bis zum Team-Staffellauf gelagert. Unter dem Motto „Wir packen das“ wird die Aktion „Picknickkörbe“ traditionell von den Dachser-Auszubildenden übernommen, die damit gleich zu Beginn ihrer Logistik-Laufbahn eine besondere Aufgabe erhalten. Von der Halle über den Transport bis in den Stadtpark – die Läufer können sich auf Lebensmittel freuen, die dank professioneller Food-Partner so frisch wie möglich auf die Wiese kommen. Und natürlich auf Körbe, die mit viel Engagement und Begeisterung gepackt wurden.