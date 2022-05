Erst Hitze, dann Gewitter! So wechselhaft wird das Wetter

Erst kommt richtige Sommerhitze, dann könnte es Blitz und Donner über Hamburg geben – das Wetter in den nächsten Tagen wird unbeständig.

Am Mittwoch werden es maximal 28 Grad, am Donnerstag soll es noch heißer werden. Der Meteorologe Alexander König sagt, dass die Höchsttemperatur am Donnerstag bei 30 Grad liegen könnte, womit die Hamburger den ersten richtigen Hitzetag des Jahres hätten. Den sollten sie genießen, denn das schöne Wetter verabschiedet sich bald wieder.

Wetter in Hamburg: Erst Sonnenschein und Hitze, dann Gewitter

In den nächsten Tagen ziehen vermehrt Tiefausläufer aus dem Westen auf, womit das Wetter wieder unbeständiger wird und die Gewitter-Gefahr steigt. Laut König könne es vielleicht sogar schon am Donnerstag zu vereinzelten Schauern kommen.

Am Freitag soll es über der ganzen Stadt regnen, auch die Gewitter-Gefahr ist recht hoch. Zudem kühlt es wieder ab. Am Freitag ist mit maximal 22 Grad zu rechnen, und am Wochenende bewegen sich die Temperaturen knapp unter der 20-Grad-Marke. Am Sonntag soll es wieder weitestgehend trocken bleiben.