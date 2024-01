Erst Bahnstreik – und dann auch noch Trecker: Morgen droht völliges Chaos

Als wäre der Bahnstreik nicht Geduldsprobe genug, kommt für Pendler am Donnerstag noch eine weitere Belastung hinzu: Im Hamburger Stadtgebiet werden mehrere Aufzüge mit Traktoren erwartet, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen können. Die Polizei warnt vor möglichen Einschränkungen, insbesondere im Hafen.

Im Rahmen der Bauernproteste wurden für Donnerstag drei Traktorenaufzüge angemeldet. Es wird damit gerechnet, dass insgesamt bis zu 750 Landmaschinen an den Aufzügen teilnehmen. Die Fahrzeugkolonnen sollen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen kommen und gegen 9.30 Uhr die Stadtgrenze passieren.

Hamburg: Polizei warnt vor Verkehrs-Chaos durch Bauerndemo

Die Landwirte werden verschiedene Strecken nehmen, um den Zwischenkundgebungsort im Hamburger Hafen zu erreichen. Der erste Aufzug kommt aus Ahrensburg: Von der Meierndorfer Straße in Wandsbek aus geht es zum Steindamm in der Innenstadt, danach weiter über die nördlichen Elbbrücken auf den Kleinen Grasbrook zum Sammelpunkt auf dem Worthdamm.

Aufzug Nummer zwei kommt von Westen aus Wedel in die Stadt: Von der Wedeler Landstraße rollen die Landmaschinen Richtung Reeperbahn und im Anschluss durch die HafenCity. Endpunkt ist ebenfalls der Kleine Grasbrook. Der dritte Aufzug startet in Stade: Von der Cuxhavener- und der Buxtehuder Straße fahren die Traktoren durch Harburg in Wilhelmsburg in Richtung Treffpunkt am Worthdamm. Im Anschluss an die Zwischenkundgebung im Hafen ist die Rückfahrt über die gleichen Routen geplant.

Zeitgleich findet noch der Lokführerstreik der GdL statt, wodurch es ebenfalls zur Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kommt. Die Polizei Hamburg kündigte an, aktuelle Informationen zur Verkehrslage auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) bekanntzugeben. Zusätzlich bittet sie darum, auf Durchsagen im Rundfunk zu achten. (doe)