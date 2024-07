Erst 30 Grad, dann knallt es: Turbulentes Sommerwetter in Hamburg

Das Wetter im Norden gleicht derzeit einer Achterbahn: Erst gefühltes Herbstwetter Anfang Juli, dann plötzlich schwül, dann wieder etwas Abkühlung, ab Dienstag wohl so richtig sommerlich heiß. Und dann dürfte es ein paar Tage immer wieder ordentlich gewittern.

Am Montag trat laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ganz vereinzelt mal ein Schauer auf im Norden, vielerorts war es aber eher heiter und trocken, so auch in Hamburg. Höchstwerte an der Küste etwa 19 Grad, in Hamburg bis zu 22. In der Nacht zu Dienstag verdichtete sich dann die Bewölkung und selten komme mal ein Tropfen runter. Tiefstwerte 9 bis 12 Grad, an der See um 14 Grad. Schwachwindig.

Am Dienstag wird’s sommerlich, ab Mittwoch kommen die Gewitter

Am Dienstag kommt dann der Hochsommer nach Hamburg! Nach wolkigem Start werde es recht heiter, die Temperaturen würden auf bis zu 30 Grad steigen, so der DWD. Also: Sonnencreme nicht vergessen! In Schleswig-Holstein werden die Temperaturen wohl etwas geringer ausfallen, an der dänischen Grenze etwa bis zu 22 Grad, in Kiel bis zu 24.

In der Nacht zum Mittwoch kommen dann laut DWD schon die ersten kräftigen Schauer und Gewitter in den Norden. So geht es am Tage dann wohl auch vorerst weiter. Höchstwerte zwischen 22 Grad in Nordfriesland und 27 Grad an der Elbe. Abgesehen von den angekündigten Gewitterböen herrsche schwacher bis mäßiger und auf West drehender Wind. In der Nacht zu Donnerstag klingen die Schauer- und Gewitteraktivität dann ab. Abkühlung auf Werte um 15 Grad.

Am Donnerstag sei es wechselnd bewölkt, und kaum noch Schauer. Temperaturen zwischen 21 Grad auf Sylt, 26 Grad in Hamburg. Dazu schwacher westlicher Wind. Doch schon in der Nacht zum Freitag kämen von Südwesten her die nächsten Schauer oder Gewitter bei 13 bis 17 Grad.

Und am Wochenende? Könne es leider mit dem gewittrigen Wetter so weitergehen. (km)