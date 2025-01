In Hamburg leben fast doppelt so viele Obdachlose wie vor sechs Jahren. Das geht aus dem zweiten Wohnungslosenbericht des Bundes hervor, der in dieser Woche veröffentlicht wurde. Die Diakonie zeigt sich darüber „erschrocken“. Die Hamburger Sozialbehörde ist wenig überrascht und erklärt nun, worin sie den Hauptauslöser sieht und was sie jetzt vom Bund braucht.