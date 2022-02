Am Bahnhof in Harburg ist am Donnerstag ein Stellwerk ausgefallen! Wegen der Störung fielen seit dem Vormittag zahlreiche Züge von und nach Hamburg aus. Betroffen waren Regionalzüge und Fernbahnen. Inzwischen konnte die Störung behoben werden.

Beeinträchtigt waren ICEs und Regionalzüge zwischen Hamburg und Hannover sowie zwischen Hamburg und Bremen, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Auf diesen Strecken fielen auch Züge aus.

Bahn-Störung in Hamburg: Metronom setzt Busse ein

Auch der Verkehr des Metronoms war betroffen: Die Züge der Linie RE4/RB41 aus Bremen fuhren nur bis Buchholz, die Züge der Linie RE3/RB31 nur bis Maschen, weil sie nicht bis Hamburg durchfahren konnten, erklärte ein Sprecher der metronom Eisenbahngesellschaft mbH. Zwischen Maschen oder Buchholz und Hamburg-Harburg war in beiden Richtungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In Harburg bestand dann Anschluss an die S-Bahn in Richtung Hauptbahnhof. S-Bahnen waren von der Störung nicht betroffen.

„Auf jeder Strecke sind sieben Busse unterwegs, dennoch sind die Kapazitäten beschränkt, so dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann“, hieß es in einer Mitteilung. „Aufgrund des Stellwerksausfalls fallen zudem einzelne Züge ganz aus.“

Grund für die Störung war ein defektes elektronisches Bauteil. Es werde mit Hochdruck an der Ersatzteilbeschaffung und dem Einbau gearbeitet, erklärte ein Bahnsprecher auf MOPO-Nachfrage.

Gegen 15 Uhr dann Entwarnung: Die Störung am Stellwerk konnte behoben werden. Erste Züge können nun wieder bis Hamburg-Hauptbahnhof durchfahren. Bis 16 Uhr könne es aber noch zu einzelnen Verspätungen und Zugausfällen kommen, wie ein Metronom-Sprecher sagte. Bis dahin werde der Schienenersatzverkehr im Bedarfsfall aufrecht erhalten. (ncd/dpa)

Sehr gehrte Fahrgäste, der Zugbetrieb zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg Hbf kann schrittweise wieder aufgenommen werden. Es kommt allerdings weiterhin zu Aus/ Teilausfällen, es ist weiterhin mit sehr hohen Verspätu… https://t.co/6r22TIRcUS für weitere Informationen — metronom4me (@metronom4me) February 3, 2022