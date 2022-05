Erneut dichtes Gedränge am Hamburger Flughafen

Der Hattrick ist perfekt: Auch am dritten Tag in Folge nach Beginn der Maiferien müssen Reisende am Airport Hamburg Geduld haben. Schon vor 6 Uhr am Sonntagmorgen ging an beiden Terminals wenig, die beiden Hallen füllten sich rasant.

Mehr als eine Stunde beträgt die Wartezeit vor den Sicherheitskontrollen, jede Reihe der durch das Absperrband geleiteten Führung ist belegt; Familien mit Kindern, Jugendgruppen, Geschäftsreisende. Auch eine Stufe davor, bei der Gepäckabgabe, müssen Reisende mit deutlich mehr Zeit rechnen. Und auch hier reihen sich Urlauber in langen Schlangen.

Hamburger Flughafen rechnet mit 21.000 Passagieren am Sonntag

Für Sonntag rechnet der Flughafen mit 21.000 Passagieren, also etwas mehr als am Samstag (20.000). Am Freitag waren sogar 23.000 Urlauber abgefertigt worden. In den kommenden Tagen bleibt das Passagier-Aufkommen am Airport weiter hoch. Eine Sprecherin: „Das sind teilweise über 70 Prozent des Jahres und die meisten Reisenden seit Beginn der Corona-Pandemie.“

Die Bundespolizei rät: Tickets und Pässe bereithalten, vor der Kontrolle Flüssigkeiten und technische Geräte wie Laptops und Tabletes rausnehmen, Jacke ausziehen, Bargeld oder Schlüssel direkt in der Jacke lassen, das spare Zeit. „Für einen stressfreien Reisebeginn sollten Sie dazu mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.“ Auch wichtig: „Begeben Sie sich bitte vom Check-in direkt zur Sicherheitskontrolle.“ (dg)