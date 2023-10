Wer in einem Bewohnerparkgebiet wohnt, kennt es vielleicht: Die Parkplätze in der eigenen Zone sind schon belegt, doch eine Straße weiter müsste man fürs Parken draufzahlen – denn hier gilt der eigene Parkausweis nicht mehr. In Hamburg gibt es dafür eine Lösung. Wie die funktioniert und wer davon profitiert.

Wer in einem Bewohnerparkgebiet wohnt, kennt es vielleicht: Die Parkplätze in der eigenen Zone sind schon belegt, doch eine Straße weiter müsste man fürs Parken draufzahlen – denn hier gilt der eigene Parkausweis nicht mehr. In Hamburg gibt es dafür eine Lösung. Wie die funktioniert und wer davon profitiert.

Eigentlich soll Bewohnerparken das Parken für Anwohner leichter machen, doch in der Realität kann das ganz anders aussehen. Denn die Zuschnitte der Parkzonen passen nicht immer zum Alltag der Menschen.

Hamburg: Das steckt hinter den „Überlappungszonen”

Beispiel: Der Hegestieg in Eppendorf. Die Straße war dem Gebiet N107 zugeordnet, ist aber vom Großteil der Zone durch die beiden Hauptstraßen Eppendorfer Landstraße und Eppendorfer Baum getrennt. Anstatt in den direkt benachbarten Straßen der Zone N106 parken zu dürfen, mussten Anwohner umständliche Wege in Kauf nehmen.

Sie beschwerten sich – und setzten sich durch: Die Anwohner dürfen seit März auch in einigen Straßen der N106-Zone parken. Seit 2022 hat die Verkehrsbehörde nun schon rund 40 dieser sogenannten Überlappungszonen eingerichtet. Das sind Bereiche, in denen zwei Parkausweise gelten und so Anwohner aus zwei verschiedenen Gebieten parken können. An der Gebühr ändert sich nichts.

Das könnte Sie auch interessieren: Früher einmal waren sie Traumwagen: Rostige Auto-Schätze an Hamburgs Straßen

„Überlappungszonen erhöhen die Flexibilität für die Menschen in den Bewohnerparkgebieten”, sagt ein Sprecher der Verkehrsbehörde der MOPO. „Dies führt in der Praxis dazu, dass die Menschen noch schneller einen Parkplatz in Wohnungsnähe finden können und gleichzeitig sich der Parkdruck gleichmäßiger verteilt.” Das sorge auch für weniger Parksuchverkehr und mehr Sicherheit.

Wo die Überlappungen entstehen, entscheidet die Behörde im Austausch mit Anwohnern und Interessensverbänden, etwa beim „Runden Tisch Parkraummanagement”, und auf Basis einer Analyse vor Ort.

Parken in Hamburg: Hier gilt die Vereinfachung

Seit Mitte Oktober gibt es nun auch eine Überlappung im Generalsviertel in Hoheluft-West. Hier können Anwohner mit Parkausweis für die Zone E308 auch am Kaiser-Friedrich-Ufer zwischen Bogenstraße und der U-Bahnstation Hoheluftbrücke parken und Anwohner mit einem E309-Ausweis zwischen dem Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer und Bogenstraße. Ebenfalls seit Oktober gelten Überlappungen auch an der Fruchtallee zwischen der U-Bahn Christuskirche und Doormannsweg und an der Gustav-Falke-Straße in Eimsbüttel.

Betroffene Bewohnerparkzonen Straße E305/E306 Klosterstern E305/E306 Rothenbaumchaussee zw. Oberstraße, Klosterstern E304/E307 Rothenbaumchaussee zw. Hallerstraße, Oberstraße E311/E313 Heußweg zw. B5, Osterstraße E313/E312 Methfesselstraße zw. Paciusweg, Osterstraße E313/E310 Methfessel zw. Eidelst. Weg, Müggenkampstraße E314/E313 Steenwisch E302/E301 Rothenbaumchaussee zw. Hallstraße, Johnsallee E303/E301 Moorweidenstraße zw. Grindelallee, Schlüterstraße E302/E301 Binderstraße zw. Rothenbaumch., Feldbrunnenstraße N108/N107 Frickestraße zw. B5, Martinistraße N106/N107 Isekai zw. Iseplatz, Geffckenstraße N106/N107 Hegestraße zwischen Haynstraße, Iseplatz E305/N106 Isestraße zwischen Grindelberg, Jungfrauenthal N108/N107 Frickestraße zwischen Schedestraße, Martinistraße E316/N108 Münsterstraße E316/N108 Lütt Süderfeld E316/N108 Lottestraße N111/N110 Uhlenhorster Weg zwischen Hofweg, Schrötteringksweg N110/N111 Uhlenhorster Weg zwischen Hofweg und Schöne Aussicht inkl. Stichstraße Schöne Aussicht N110/N111 Karlstraße zwischen Hofweg und Herbert-Weichmann-Straße inkl. Marienterrasse N110/N111 Fährhausstraße und Am Langenzug zwischen Hofweg und Herbert-Weichmann-Straße N110/N111 Herbert-Weichmann-Straße zwischen Langenzugbrücke und Fährhausstraße N112/N113 Mühlendamm/Kuhmühle zwischen Uhlandstraße und Schröderstraße/ Wandsbeker Stieg N113/N112 Uhlandstraße zwischen Kuhmühle und Lessingstraße A100/M107 Lagerstraße M107/A100 Lagerstraße AE102/A100 Altonaer Straße E308/AE103 Kaiser-Friedrich-Ufer zwischen U-Hoheluftbrücke und Bogenstraße E308/AE103 Kaiser-Friedrich-Ufer zwischen Bogenstraße und Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer AE100/E311 Fruchtallee zwischen Heußweg und Doormannsweg AE100/AE102 Doormannsweg zwischen Eimsbütteler Chaussee und Fruchtallee AE100/AE101 Doormannsweg AE100/AE101 Alsenstraße AE101/AE100 Doormannsweg AE101/AE100 Alsenstraße AE102/AE103 Fruchtallee zwischen U-Christuskirche und Doormannsweg AE102/AE103 Schäferkampsallee AE102/AE101 Eimsbütteler Chaussee AE102/AE101 Schulterblatt (zwischen Nagels Allee und Altonaer Straße) AE102/AE103 Gustav-Falke-Straße Diese Überlappungszonen gibt es in Hamburg bereits. (Credit: Verkehrsbehörde)

Aber warum macht man die Parkgebiete nicht einfach größer? Das liegt nicht in der Hand der Hamburger Verkehrsbehörde, denn die Straßenverkehrsordnung (StVO) gibt die Gebietsgröße mit 1000 mal 1000 Metern verbindlich vor. Hamburg setzt sich auf Bundesebene dafür ein, dabei flexibler zu werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Hubbel sollen Falschparker in Hamburg abschrecken

Unterdessen bringt sich Hamburg auf Bundesebene auch für das sogenannte Quartiersparken ein. Damit würden auch Handwerker oder Mitarbeiter ansässiger Betriebe in den Zonen parken dürfen – derzeit geht das nur mit Ausnahmegenehmigungen für Schichtarbeiter. In der Vergangenheit hatte das für Zündstoff gesorgt. Ende September verbuchte eine Initiative aus Hamburg und Nordrhein-Westfalen einen Erfolg: Der Bundesrat hat zugestimmt. Nun liegt der Ball beim Bundestag.