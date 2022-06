Erlebe die Zukunft der Arbeit in der Elbphilharmonie Hamburg

Vorhang auf für die NEW WORK Experience, dem führenden Event zur Zukunft der Arbeit im deutschsprachigen Raum! Zum fünften Mal findet die erfolgreiche Konferenz mit rund 2.000 Teilnehmern einen ganzen Tag lang in der spektakulären Elbphilharmonie statt. Wohin entwickelt sich die Arbeitswelt von morgen – und welche Rolle spielt Unternehmenskultur dabei? Unter dem Motto Celebrating Work // Pioneering Culture steht am 20. Juni in der Hamburger Elbphilharmonie das Thema Unternehmenskultur im Mittelpunkt.

Auf unseren Bühnen diskutieren wir die wesentlichen Fragen rund um Unternehmenskultur und möchten Antworten geben: Wie kann ich eine Unternehmenskultur sicherstellen, die zu Innovation und unternehmerischem Erfolg beiträgt? Wie gelingt mir das in Zeiten von Remote Work? Muss Führung wieder neu gedacht werden? Und wie bleibe ich für bestehende Mitarbeiter attraktiv und gewinne neue Talente dazu – und zwar genau diejenigen, die zu mir passen? Auf der NWX22 erhältst du Inspiration und konkrete Unterstützung für die Umsetzung in Deinem Arbeitsalltag. Von wem? Von unseren inspirierenden Pionieren, von spannenden Start-Ups, von Großunternehmern und der Generation Z.

Die Corona-Pandemie hat uns aufgezeigt, wie immens sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einem Berufleben sehnen, in dem sie begeistert und zu einer neuen Bewegung in Richtung Arbeitswelt der Zukunft eingeladen werden. Und das lässt sich vor allem auf die Frage nach einer gerechten Unternehmenskultur zurückführen. Sie trägt maßgeblich zur Motivation und damit auch zum wirtschaftlichen Erfolg bei – und genau aus diesem Grund wird die Unternehmenskultur auf der im Juni 2022 stattfindenden NWX22 buchstäblich gefeiert. Dazu werfen spannende Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Human Resources einen Blick auf die Rolle der Organisationskultur und ihr Potenzial, Mitarbeiter:innen langfristig glücklich und dadurch Unternehmen erfolgreicher zu machen.





Die Early-Bird-Tickets sind bereits ausverkauft und es ist nur noch ein schmales Kontingent an Tickets der Kategorie NWX22 Regular unter www.nwx22.de verfügbar. Auf der Event-Webseite sind die wichtigsten Informationen und aktuellsten Updates zu den Themen Tickets und Programm zu finden. Vor dem offiziellen Opening in der Elbphilharmonie beginnt die NWX22 in der Hafencity vor Ort auf der Plaza, im New Work Harbour und an Bord auf verschiedenen Barkassen. Die Besucher:innen beginnen den Tag in ihrem Lieblings-Breakfast-Club an Land oder auf dem Wasser – einem geselligen Get-Together bei Kaffee und Franzbrötchen, begleitend von entspannten Beats oder einer geführten Meditation auf der Dachterrasse des New Work Harbours. Abgerundet wird dieses morgendliche Kick-Off mit den ersten Impulsen von Speaker:innen und Artists zum Thema Job-Matching und den gestalterischen Möglichkeiten in der räumlichen Arbeitswelt.

In diesem Jahr werden unter den Referent:innen wieder bekannte Persönlichkeiten in Live Sessions, Panels und Talks anzutreffen sein. Für die ideale Austauschplattform für New Work sorgen unter anderem Dr. Bibi Hahn, die Co-Chief Empowerment Officer von Kienbaum Consultants International GmbH. Seit Ende August 2021 steht sie bei Kienbaum für das Ende einer Familientradition, innerer Wandel, neues Führungsmodell, mehr Vielfalt. Sie spricht darüber, welche Herausforderungen Führungskräfte zu meistern haben und wie sie mit gegenseitiger Inspiration den besten Weg für ihr Unternehmen finden. Der Philosoph Richard David Precht zählt zu den profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum und wird auf der NWX22 über den Inhalt seines neuen Buches „Freiheit für alle. Das Ende der Arbeit wie wir sie kannten“ sprechen. Er zeigt auf, wie die Veränderung der Arbeitswelt unser Leben, unsere Kultur, unsere Vorstellung von Bildung, und letztlich die ganze Gesellschaft verändert.

