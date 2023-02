Viel zu mickrig. Sehr oberflächlich. Und der Bedeutung des Ortes völlig unangemessen. Das ist das Urteil, das Historiker und Vertreter von NS-Opferverbänden über den Gedenkort im Stadthaus fällen, der seit 2018 an die Gräuel der Gestapo erinnert. Nun spricht alles dafür, dass die Kritiker das bekommen, was sie schon lange fordern: mehr Platz! Und ein ganz neues Konzept.

Viel zu mickrig. Sehr oberflächlich. Und der Bedeutung des Ortes völlig unangemessen. Das ist das Urteil, das Historiker und Vertreter von NS-Opferverbänden über den Gedenkort im Stadthaus fällen, der seit 2018 an die Gräuel der Gestapo erinnert. Nun spricht alles dafür, dass die Kritiker das bekommen, was sie schon lange fordern: mehr Platz! Und ein ganz neues Konzept.

Denn das, was am Mittwoch noch ein Gerücht war, hat sich inzwischen bestätigt: Die Buchhandlung, mit der sich die Gedenkstätte bisher die Fläche teilen musste, wird es bald nicht mehr geben. Bereits in drei Wochen will Stephanie Krawehl, die Inhabern des sogenannten „Lesesaals“, den Laden schließen. Das hat sie ihren Vermieter, die Ärzteversorgung Niedersachsen, am Mittwoch wissen lassen.

Buchhändlerin Stephanie Krawehl gibt ihren Laden auf. Hier zusammen mit Oliver Gies, der die Ausstellung zur Geschichte des Stadthauses zusammengestellt hat. Schimkus Buchhändlerin Stephanie Krawehl, hier zusammen mit Oliver Gies, der die Ausstellung zur Geschichte des Stadthauses zusammengestellt hat, gibt ihren Laden auf.

Lesesaal-Buchhändlerin Stephanie Krawehl kündigt Insolvenz an

Warum die Frau aufgibt? Weil die Umsätze nicht stimmen. Sie ist am Ende. Schon vor der Pandemie habe es in den Stadthöfen an Laufkundschaft gefehlt, sagt sie. Corona habe dann alles nochmal schlimmer gemacht: Viele Menschen aus den umliegenden Büros arbeiteten inzwischen zu Hause, die Buchhandlung samt Café trage sich finanziell einfach nicht mehr. Gegenüber dem Zeit-Newsletter „Elbvertiefung“ sagte sie: „Mir ist zum Heulen zumute.“

Wie geht es jetzt weiter? Da hat sich Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag schon relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Neue Proteste, neuen Wirbel, neuen Ärger – all das will er offenbar vermeiden. Sein Ziel sei es, „für die Gedenkarbeit jetzt die gesamte Fläche zu übernehmen“, so teilte er mit. Seine Behörde und die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte stünden bereits in Kontakt mit den Eigentümern. „Ziel ist es, die erinnerungskulturelle Arbeit am Stadthaus im Dialog mit den Verbänden substantiell weiterzuentwickeln.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ein gespenstischer Ort: Hamburgs umstrittenste NS-Gedenkstätte

Eigentümer der „Stadthöfe“, wie der Gebäudekomplex inzwischen heißt, ist die Ärzteversorgung Niedersachsen: Es zeichnet sich ab, dass auch dort Brosdas Plan auf Zustimmung stößt: „Das Bewusstsein für die Verantwortung zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit des Geschichtsorts Stadthaus ist bei allen Beteiligten ausgeprägt“, so Frank Adelstein von der Ärzteversorgung Niedersachsen. „Über eine möglicherweise erforderliche Anpassung des Betriebskonzepts haben wir mit der Behörde eine enge Abstimmung verabredet.“

Hamburgs Kultursenator will die komplette Fläche für die Gedenkstätte haben

Kultursenator Dr. Carsten Brosda will jetzt die komplette Fläche im Stadthaus dem Gedenkort widmen. Senatskanzlei Hamburg Kultursenator Dr. Carsten Brosda will jetzt die komplette Fläche im Stadthaus dem Gedenkort widmen.

Heißt im Klartext: Der Gedenkort Stadthaus wird von mickrigen 70 auf 300 Quadratmeter wachsen, er wird sich nicht mehr die Fläche mit Buchladen und Lesecafé teilen müssen. Und höchst wahrscheinlich werden die Profis der KZ-Gedenkstätte Neuengamme die Gestaltung und den Betrieb übernehmen – so, wie es die Kritiker des jetzt gescheiterten Konzepts schon seit Jahren verlangen.

Das könnte Sie auch interessieren: Sensationeller Fund: Farbfotos zeigen Hamburg zur NS-Zeit (M+)

Nun ist die Frage: Wann wird die Buchhandlung tatsächlich geschlossen? Wenn Stephanie Krawehl Insolvenzantrag stellt, wie sie angekündigt hat, wird darüber nicht mehr sie bestimmen können, sondern ein Insolvenzverwalter. Sollte die Buchhandlung zeitnah schließen – wird dann der Gedenkort trotzdem weiter zugänglich sein? Oder vorübergehend nicht? Und wie lange wird dieser Zustand andauern?

Viele Dinge sind zu klären.

Nach MOPO-Informationen ist das Ende der Buchhandlung schon länger absehbar gewesen. Kulturbehörde als auch Vermieter bitten Stephanie Krawehl seit Wochen darum, nichts Überstürztes zu tun und das Geschäft so lange weiterzuführen, bis alle Fragen geklärt sind und ein neues Konzept entwickelt ist. Aber dazu ist sie offenbar nicht bereit. Sie hat vollendete Tatsachen geschaffen – und nun ist der Handlungsdruck groß.

Buchladen schließt Mitte Februar – gilt das auch für den Gedenkort?

Eine formale Kündigung liegt dem Vermieter nach MOPO-Informationen noch nicht vor. Eigentlich ist eine Kündigung auch gar nicht möglich: Krawehl hat einen Mietvertrag, der sie noch bis in die 30er Jahre unseres Jahrhunderts bindet. Dieser Mietvertrag wurde abgeschlossen, um langfristig die öffentliche Zugänglichkeit des Geschichtsorts Stadthaus zu gewährleisten. Im Gegenzug erhielt Krawehl die Fläche für einen sehr geringen Mietzins von einem Euro pro Quadratmeter – und sie konnte trotzdem nicht profitabel arbeiten, was Zweifel hervorruft, ob ihr Konzept das richtige war.

Bisher muss sich der Gedenkort den Platz mit der Buchhandlung teilen. Das soll bald anders sein. Schimkus Bisher muss sich der Gedenkort den Platz mit der Buchhandlung teilen. Das soll bald anders sein.

Zum historischen Hintergrund: Im Stadthaus befand sich bis 1943 Hamburgs Gestapo-Zentrale. Hier wurden Hunderte Regime-Gegner gequält, viele ermordet, hier wurden Deportationen und Holocaust geplant. Als die Stadt 2009 das Gebäude verkaufte, musste sich der Eigentümer dazu verpflichten, einen Gedenkort auf seine Kosten zu realisieren sowie dauerhaft seinen Betrieb und die öffentliche Zugänglichkeit sicherzustellen.