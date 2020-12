Erfolg für Klimaschutz: 500.000 Wohneinheiten in Hamburg heizen jetzt mit Fernwärme

Mit dem Anschluss eines Mehrfamilienhauses im Pergolenviertel in Winterhude versorgt das städtische Unternehmen „Wärme Hamburg“ seit Dienstag insgesamt 500.000 Wohneinheiten. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) spricht von einem „Erfolg für die Wärmewende.“



Seit dem Einstieg der Stadt Hamburg in das Unternehmen Ende 2011 ist die Zahl der Wohneinheiten um rund 60.000 beziehungsweise 14 Prozent gewachsen. Die 500.000 waren als Ziel bereits 2011 vereinbart worden.

500.000 Wohneinheiten in Hamburg heizen jetzt mit Fernwärme

Bis 2030 will Hamburg seine gesamte Fernwärme klimaneutral erzeugen. Bis 2025 soll in einem ersten Schritt das Kohlekraftwerk Wedel durch den Energiepark Hafen an der Dradenau ersetzt werden.



Das überaltete Heizkraftwerk in Wedel soll durch ein Gaskraftwerk ersetzt werden. picture alliance/dpa Foto:

In einem zweiten Schritt soll bis 2030 der Ersatz des Kohlekraftwerks Tiefstack folgen. Ein wesentlicher Bestandteil des deutschlandweit in dieser Form einzigartigen Wärmekonzepts ist die Nutzung von Abwärme aus der Grundstoffindustrie.



„Wärme Hamburg“ wird bis 2030 so den größten Einzelbeitrag zur Erreichung der Hamburger Klimaziele erbringen. (ste)