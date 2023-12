Schock am ersten Weihnachtsfeiertag: In der Nacht war das Restaurant „Maats“ einem Erdrutsch zum Opfer gefallen. Für die Betreiberinnen ist es eine Katastrophe.

Um halb neun am Morgen klingelte das Telefon von Annbritt Poselt. „Die Polizei war dran und sagte mir, ich solle so schnell wie möglich zum Restaurant kommen. Es habe einen Erdrutsch gegeben“, berichtet die 49-Jährige.

Durch Dauerregen hatte sich das Erdreich am Elbhang auf 15 Metern Breite gelockert. Eine Lawine schoss hinunter – und traf das Restaurant „Maats“ neben dem Leuchtturm in Nienstedten.

„Maats“ in Nienstedten: Schaden noch nicht abzuschätzen

Das sei schon ein Schreck gewesen, sagt Poselt im Gespräch mit der MOPO. „Ich war angespannt, als ich um die Ecke gebogen bin. Das ist eine Katastrophe.“ Überall liegen Schlamm und Geröll vor dem Gebäude, ein Teil der Anlage ist eingestürzt. „Noch können wir den Schaden überhaupt nicht einschätzen. Über die Feiertage konnte dort auch nichts gemacht werden.“

Die Gebäude gehören der Stadtreinigung, Poselt und ihre Partnerin Stephanie Kaul (54) sind Mieterinnen. Sie müssen sich jetzt also mit ihrem Vermieter über das weitere Vorgehen abstimmen. „Wir wissen nur, dass der Vorraum zur Toilette mit der Strom- und Gasversorgung zerstört wurde“, sagt Annbritt Poselt. „Keine Ahnung, wann wir wieder öffnen können.“

Normalerweise ist das kleine Restaurant in den Wintermonaten an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Das wird in den nächsten Wochen nicht möglich sein. „Wir hoffen sehr, dass wir mit einem blauen Auge davon gekommen sind und so schnell wie möglich wieder öffnen können“, sagt Annbritt Poselt. „Doch das wird sich erst noch zeigen.“