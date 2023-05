Erdogan-Anhänger feiern Wahlsieg auch in Hamburg

Recep Tayyip Erdogan hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei gewonnen. Das feierten seine Anhänger auch in Hamburg.

Speziell im Bereich um das Türkische Generalkonsulat an der Tesdorpstraße in Rotherbaum versammelten sich nach Angaben des Lagedienstes der Polizei nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses rund 1000 Leute, um Erdogans Wahlsieg zu feiern. Außerdem gebe es im Stadtbereich punktuell Verkehrsbehinderungen durch feiernde Erdogan-Anhänger – größere Autokorsos seien aber nicht bekannt.

Die Deutschtürken, die den Amtsinhaber schon im ersten Wahlgang überdurchschnittlich stark unterstützt hatten, dürften auch in der Stichwahl erheblichen Anteil am Wahlsieg Erdogans gehabt haben: Laut Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu kam er hierzulande erneut auf zwei Drittel der Stimmen. In der Türkei selbst lag er laut der Agentur bei 52 Prozent. (josi/dpa)