Die Autogrammkarte eines gewissen Ralf Paulsen stach mir auf dem großen Flohmarkt vor den Holstenhallen in Neumünster sofort ins Auge. Wer war der Typ in der weißen Schlaghose, der da abends mitten auf der Großen Freiheit posierte? Die Antwort: „Ein mit allen Wassern gewaschener Alter Hase ​…“ So jedenfalls steht es auf der Karte, die ich für einen Euro kaufte.

Gestatten, ich bin Thomas Hirschbiegel, der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besuche ich jede Woche Märkte im Norden und kaufe historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schönen alten Armbanduhr kann ich zu oft nicht widerstehen. Ab sofort präsentierte ich an dieser Stelle in unregelmäßigen Abständen meine neuesten Schätze. Heute: Deutschlands Cowboy vom Dienst.

Flohmarkt-Fund: Autogrammkarte von Ralf Paulsen

Und auch sonst gab die leicht vergilbte Karte Auskunft, wer dieser Ralf Paulsen war. In den 1970er Jahren trat der Sänger nämlich als Hauptdarsteller der Musicals „Oklahoma“ und „Heimweh nach St. Pauli“ auf. Aha, deswegen das Foto auf der Großen Freiheit. Bei „Heimweh nach St. Pauli“ denkt der Hamburger doch eher an den 1963 entstandenen Musikfilm mit Freddy Quinn, aber unser Ralf Paulsen muss offenbar in den 70er Jahren mit Songs aus dem Film aufgetreten sein.

An der Leuchtreklame „Safari“ ist eindeutig zu erkennen: Das Foto für Ralf Paulsens Autogrammkarte wurde auf der Großen Freiheit gemacht. Florian Quandt An der Leuchtreklame „Safari“ ist eindeutig zu erkennen: Das Foto für Ralf Paulsens Autogrammkarte wurde auf der Großen Freiheit gemacht.

Geboren wurde der Künstler 1929 in Berlin. Nach dem Studium klassischen Gesangs startete Paulsen 1957 seine Karriere als Schlagersänger. Zwei Jahre später hatte er mit dem Song „Tränen in deinen Augen“ einen ersten Erfolg. Einen echten Hit aber landete der Mann 1963 mit der deutschen Version des Titelliedes der US-Kult-Westernserie „Bonanza“.

Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs. Florian Quandt Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs.

Auf der Autogrammkarte steht dann auch: „Seine stimmliche Wandlungsfähigkeit erlaubt es ihm, den harten Westernhelden mit seinen knallharten Songs von ,Bonanza‘ bis ,Ringo Gun‘ ebenso wie den zarten Liebhaber in Operetten glaubhaft zu interpretieren.“ Na denn ​…

Bekannt ist Ralf Paulsen heute vielleicht noch bei einigen Fans als Interpret deutscher Country-Lieder wie „Das alte Haus von Rocky Docky“ oder „Der Rote Reiter von Texas“. Paulsen trat mit seinen Songs noch bis in die 90er Jahre auf. 2015 starb „Deutschlands Cowboy vom Dienst“ (Zitat Autogrammkarte) weitgehend vergessen in Berlin im Alter von 85 Jahren.