Arry war vor 60 Jahren ein vierbeiniger Medienstar. Hamburgs erfolgreichster Polizeihund liebte Kameras. Und MOPO, „Bild“ oder „Abendblatt“ widmeten dem Super-Schnuffi in den frühen 1960er Jahren so manchen Aufmacher. Was ein Hund hier bei den MOPO-Kolbenfressern zu suchen hat? Ganz einfach: Der Diensthund war in einem einmaligen Spezialfahrzeug unterwegs.