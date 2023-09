Mit seiner „Kitchen Guerilla“ veranstaltet Koral Elci Gastro-Events an verschiedensten Orten. Doch nun eröffnet der 44-Jährige ein festes Business-Lunch-Restaurant in der Altstadt. Und verspricht: „Wir revolutionieren die Kantine!“ Location, Speisen, Preise – seine Pläne hat er der MOPO exklusiv verraten.

Mit seiner „Kitchen Guerilla“ veranstaltet Koral Elci Gastro-Events an verschiedensten Orten. Doch nun eröffnet der 44-Jährige ein festes Business-Lunch-Restaurant in der Altstadt. Und verspricht: „Wir revolutionieren die Kantine!“ Location, Speisen, Preise – seine Pläne hat er der MOPO exklusiv verraten.

Mit gutem Essen kennt Koral Elci sich aus: Er veranstaltet Koch-Events, entwickelt Veranstaltungs-Konzepte für Kunden und bietet einen preisgekrönten Catering-Service an. Mit seinem „Kitchen Guerilla“-Team kochte er auch schon für Kantinen großer Konzerne.

Und nun sollen alle in diesen Genuss kommen: Im Januar eröffnet er in der Willy-Brandt-Straße 59 (Altstadt) das Business-Lunch-Restaurant „Table Dot“, zugänglich für Jedermann. In dem Gebäude, in dem die Reederei „Hamburg Süd“ früher ihren Hauptsitz hatte, richtet Elci im Erdgeschoss die moderne Großkantine ein. Der Gebäude-Eigentümer „Union Investment“ unterstützt sein Gastro-Projekt.

„Elegante Atmosphäre, aber trotzdem ungezwungen“: So soll das „Table Dot“ einmal aussehen. Table Dot „Elegante Atmosphäre, aber trotzdem ungezwungen“: So soll das „Table Dot“ einmal aussehen.

„Wir werden hier vielfältiges internationales Essen zu fairen Preisen anbieten“, sagt Koral Elci zur MOPO. „Es gibt Nudelgerichte, Mezze, Bowls bis hin zu Hausmannskost. Außerdem wird es einen Pizzaofen geben.“

Neben Fleisch- und Fischgerichten werden auch vegane und vegetarische Speisen angeboten. „Unsere Produkte stammen aus nachhaltigem Anbau und nachhaltiger Aufzucht und sind größtenteils regional“, so Elci. „Außerdem achten wir darauf, so wenig Müll wie möglich zu produzieren.“ Zehn bis 17 Euro soll ein Hauptgericht kosten.

Durch eine offene Küche können die Gäste den Mitarbeitern bei der Arbeit zusehen. „Ich habe tolle, internationale Köche im Team, die auch schon in Sterneküchen gearbeitet haben“, so Elci. „Es wird täglich vor Ort frisch und handwerklich gut gekocht. Und das so ausgewogen, dass man nach dem Essen nicht erst mal zwei Stunden Mittagsschlaf braucht.“

Der ehemalige Hauptsitz der Reederei „Hamburg Süd“: Im Erdgeschoss eröffnet Koral Elci sein Business-Lunch-Restaurant. Daniel Bockwoldt / dpa Der ehemalige Hauptsitz der Reederei „Hamburg Süd“: Im Erdgeschoss eröffnet Koral Elci sein Business-Lunch-Restaurant.

Von einer Currywurst-Pommes-Bratreis-Kantine sei sein Business-Lunch-Restaurant weit entfernt. Koral Elcis Ziel: „Wir wollen die hohe Küche demokratisieren, das Büro-Essen bunter und gesünder gestalten. Das wird eine Kantine 2.0 sozusagen.“

Die für Kantinen typischen Tabletts soll es nicht geben, trotzdem holen sich die Gäste ihren Teller am Tresen ab. „Die Atmosphäre wird elegant, aber ungezwungen, mit Lounge-Ecke und Tischen aus massiver Eiche“, sagt Koral Elci. 150 Sitzplätze hat der 500-Quadratmeter-Restaurantbereich.

Frische Croissants und Kaffee: Es wird auch einen Barista-Tresen geben. Table Dot Frische Croissants und Kaffee: Es wird auch einen Barista-Tresen geben.

Neben dem Mittagessen plant der Gastronom auch ein Frühstücksangebot. „Ab 8.30 Uhr bieten wir frisch gebackene Brötchen, Croissants und Overnight Oats an“, so Elci. Dafür hat er extra eine Bäckerin und Konditorin eingestellt. Latte Macchiato und Cappuccino gibt es am Barista-Tresen.

Eröffnung soll im Januar gefeiert werden. Das Restaurant sei vor allem für die Menschen gedacht, die im selben Haus oder im Umfeld arbeiten. Aber auch für Laufkundschaft, die sich zwischen Rathaus und historischer Speicherstadt tummelt. „Alle kulinarisch Interessierten sind herzlich willkommen.“