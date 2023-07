Wasser marsch! Die Modernisierung der Alster-Schwimmhalle in Hohenfelde ist einen großen Schritt weiter. Das 25-Meter-Becken wurde am Dienstag mit Wasser gefüllt, die anderen sollen bald folgen. Die MOPO war dabei und hat auch den neuen Chef des Bades, Björn Seemann (54), getroffen – er fuhr tatsächlich mal zur See und ist hier genau in seinem Element.