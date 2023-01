Vor 50 Jahren fand er statt: Jürgen Blins legendärer Kampf gegen Muhammad Ali. Der heute 78 Jahre alte Hamburger fightete heldenhaft gegen den „Größten“, doch in der siebten Runde kam das Aus – und Blin wurde nach einem Kopftreffer ausgezählt. Nicht der einzige Niederschlag für Blin – im Ring wie im richtigen Leben. Da kam ihm ein Lottogewinn im vergangenen Jahr gerade recht. Der Ex-Profi-Boxer schwamm plötzlich im Geld. Doch dann kamen die Einbrecher.

Bis heute ist Jürgen Blin eine der ganz großen Persönlichkeiten des Hamburger Sports. Keine Spur von Hochnäsigkeit, immer korrekt und freundlich zu jedermann. Das wurde aber auch ausgenutzt. Der gelernte Fleischer hatte nach Ende seiner Boxkarriere ab 1974 Gaststätten betrieben. Zuletzt führte er noch bis 2012 „Jürgen Blins Bier- & Snackbar“ in einem Zugang zum U-Bahnhof Hauptbahnhof Süd.

Nach seiner Scheidung bürgte er in den 90er Jahren bei Geschäften für Angehörige und verlor auf diese Weise fast sein gesamtes Vermögen. Blin nahm den Verlust sportlich, rappelte sich finanziell wieder auf. Doch Millionen – so wie früher – gab es nicht mehr auf seinen Konten.

Jürgen Blin stieg am 26. Dezember 1971 in Zürich gegen Muhammad Ali in den Ring und hielt sieben Runden durch. Es war der Kampf seines Lebens. hfr