Ein Kampf im Dezember 1971 machte Jürgen Blin in der weltweiten Box-Szene berühmt: Der Hamburger trat in Zürich gegen Legende Muhammad Ali in den Ring – und hielt sich immerhin über sieben Runden auf den Beinen. Nahezu ein halbes Jahrhundert später steigen vier Männer in sein Doppelhaus in Boberg ein und klauen 220.000 Euro aus seinem Safe. Einer der Einbrecher (55) wurde am Freitag verurteilt.

Die große Geldsumme stammte aus einem Lottogewinn: Mehr als eine Million Euro habe er im Lotto gewonnen, hatte der 2022 verstorbene Ex-Europameister Jürgen Blin freimütig verkündet – und so zeichnete die Überwachungskamera an seinem Haus am 26. August 2020 vier Männer mit blauen Mützen und einem Regenschirm auf, die am hellen Tag versuchen, zunächst die Eingangstür, dann ein Fenster aufzuhebeln. Einer von ihnen stand nun vor dem Amtsgericht Bergedorf.

Weil sich zwei der Mittäter noch auf freiem Fuß befinden, fand die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Der Angeklagte, ein 55-jähriger Pole, wollte ein Geständnis ablegen und auch über seine Komplizen auspacken und fürchtete, wenn seine Aussage an die Öffentlichkeit gelange, dass seine Familie in Gefahr sei.

Zürich, 26. Dezember 1971: Muhammad Ali boxt gegen Jürgen Blin. IMAGO / Sammy Minkoff Zürich, 26. Dezember 1971: Muhammad Ali boxt gegen Jürgen Blin.

Laut Anklage war er einer der Männer, die in das Haus des einstigen Berufsboxers und Lotto-Millionärs eingestiegen waren. Im Keller hätten sie zwei Tresorschlüssel gefunden und 220.000 Euro in 200-Euro-Scheinen aus den Tresoren gestohlen, sowie einen Schlüssel zu einem Bankschließfach. Von der Beute will der Angeklagte nur drei Scheine erhalten haben.

Der Einbrecher sitzt bereits in Haft

2022 wurde der polnisch sprechende Mann verhaftet, sitzt seitdem wegen einer anderen Sache in Haft. Das Amtsgericht Bergedorf verurteilte ihn am Freitag zu zusätzlichen zweieinhalb Jahren Haft wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung.

Der Angeklagte (55) gestand, in das Haus von Box-Legende Jürgen Blin eingebrochen zu sein. Stephanie Lamprecht Der Angeklagte (55) gestand, in das Haus von Box-Legende Jürgen Blin eingebrochen zu sein.

Jürgen Blin, der ein Jahr nach seinem Kampf gegen Muhammad Ali Europameister wurde, starb am 7. Mai 2022 an Nierenversagen. Er war in Fehmarn zur Welt gekommen, als Sohn eines gewalttätigen Alkoholikers, fuhr als 14-Jähriger zur See, lernte Fleischer, bevor er Berufsboxer wurde.

Zu Muhammad Ali, der 2016 starb, hatte er immer mal wieder Kontakt, erzählte Blin 2011 im NDR: „Ab und zu haben wir uns nochmal gesehen. Aber dann nicht mehr, weil er an Parkinson leidet und so krank ist.“ Der Kampf gegen „den Größten“ blieb ihm unvergessen: „Im Vorfeld war er eiskalt und machte seine Späßchen. Aber nach dem Kampf war das okay. Er war schon sehr sportlich, muss ich sagen, auch während des Kampfes. Er ist für immer eine Ikone.“