Er besuchte einen Freund in Hamburg: Wo ist Jakob?

Der 15-jährige Jakob K. aus Illertissen (Kreis Neu-Ulm) hat einen Freund in Hamburg besucht, nun wird der Teenager vermisst.

Der Jugendliche durfte nach Angaben der Polizei mit der Erlaubnis seiner Eltern einen Freund in Hamburg besuchen. Bei diesem Freund kam Jakob auch an, allerdings blieb er dort nicht. Der letzte Kontakt mit Angehörigen fand laut Polizei am 7. März statt. Es wird vermutet, dass Jakob sich in den Niederlanden, Schweden oder Norwegen aufhält und sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder als „Anhalter“ fortbewegt.

15-Jähriger nach Hamburg-Ausflug vermisst

Jakob K. ist ca. 160 cm groß und hat eine schlanke Figur, einen blassen Teint und dunkelblonde, lange Haare. Er trägt eine Brille und hat eine Zahnspange. Neben Deutsch spricht er auch noch Englisch, er hat eine hohe Stimme und eine schnelle Aussprache.

Besonders auffällig an dem Teenager ist, dass er einen großen Hut trägt und einen schwarz-oliven 40-Liter-Rucksack mit sich führt. Meist trägt der Vermisste lackierte Fingernägel und unter Umständen auch weiblich anmutende Bekleidung.

Hamburg: Teenager aus Neu-Ulm vermisst

Wer den Teenager gesehen hat oder weiß, wo er sich derzeit aufhält, wird von der Polizei gebeten die nächste Dienststelle zu kontaktieren, „110“ zu wählen oder direkt die Polizeiinspektion Illertissen (Bayern) unter der Rufnummer 07303 9651-0 zu verständigen.

Es könnte sein, dass der Jugendliche medizinische Hilfe braucht. (mp)