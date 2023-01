Eine Holzbank, drei Stühle und ein Bistrotisch laden seit Sommer 2020 an der Schuhbackstraße/Ecke Erikastraße zum Verweilen ein. Klingt nett und harmlos? Ist es aber nicht: Das Bezirksamt Nord sieht in der Sitzgruppe nicht nur einen Verstoß gegen das Wegerecht, sondern gleich eine Gefahr. Am Freitag soll das Ensemble weg, aber die Eppendorfer wehren sich.

Die letzten Stunden der Bänke sind angebrochen. Vergangenen Dienstag trat die Staatsmacht in Form der „Abschnittsleitung für Ordnungswidrigkeiten und Wildplakatierung“ des Bezirksamt Nord auf den Plan und heftete die Forderung an die Holzbank. Diese Bank gehört zu einer kleinen Sitzgruppe, die bereits seit fast zwei Jahren auf einer Eppendorfer Freifläche zum Verweilen einlädt. Darin wurden die unbekannten Aufsteller:innen der Möbel „aufgefordert, bis zum 8.04.22 um 10 Uhr diesen Platz zu räumen“. Diesen Freitag.