Wie kann die Ausbreitung von Viren in Zukunft rechtzeitig gestoppt werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich unter anderem Forscher am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Gemeinsam mit Partnerinstituten aus Europa haben sie ein Epidemie-Frühwarnsystem entwickelt, das jetzt mit einem Preis ausgezeichnet wurde.

In Hamburg ist die Abteilung Arbovirologie unter der Leitung von Prof. Jonas Schmidt-Chanasit an der Etablierung des Epidemie-Frühwarnsystems Namens „EYWA“ beteiligt. Von der Europäischen Kommission gab es für das Frühwarnsystem in der vergangenen Woche einen Preis, der mit fünf Millionen Euro dotiert ist.

So funktioniert das Epidemie-Frühwarnsystem

„Es ist ein Frühwarnsystem für Erreger, die von Tieren auf Menschen übertragen werden“, sagt Schmidt-Chanasit zur MOPO. „Beispielhaft haben wir das für durch Stechmücken übertragene Viren in Europa umgesetzt.“ Und wie funktioniert das?

Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vor dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Florian Quandt Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vor dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin.

Von einer Epidemie ist die Rede, wenn eine Krankheit zeitlich und örtlich begrenzt ungewöhnlich häufig auftritt. Eine Pandemie ist eine Epidemie, die sich über die Grenzen eines Landes oder Kontinents ausbreitet – wie das Corona-Virus. Das Epidemie-Frühwarnsystem sammelt in den entsprechenden Regionen sehr viele Daten: „Wie viele Stechmücken gibt es dort, welche Viren zirkulieren gerade und wie ist die Temperatur und der Niederschlag?“, so Schmidt-Chanasit.

„Schneller reagieren können als bei Corona“

Millionen von Datensätzen würden so zusammengebracht und dann mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert. „Daraus erfolgt dann eine Risikobewertung, die im Notfall direkt in Bekämpfungsmaßnahmen mündet.“

Schmidt-Chanasit ist überzeugt, dass das Frühwarnsystem in Zukunft auch bei der Eindämmung von Viren wie dem Corona-Virus helfen kann. Es ist genau das, was „wir für die Zukunft brauchen, damit die Entscheidungsträger noch schneller reagieren können als bei Corona“, sagt er.

Hier kommt das Frühwarnsystem schon zum Einsatz

In Europa werde das System unter anderem seit vielen Jahren in Griechenland erfolgreich eingesetzt. „Somit wurden größere Ausbrüche mit dem West-Nil-Virus, das durch Stechmücken übertragen wird, verhindert“, sagt Schmidt-Chanasit.

In Deutschland hat sein Team das System in Südwestdeutschland etabliert, aber glücklicherweise habe es da in den letzten Jahren keine Warnsignale gegeben. Die fünf Millionen Euro Preisgeld will die internationale Forschergruppe nun dafür einsetzen, um ihr Frühwarnsystem auch in Ländern des globalen Südens, also Afrika, Asien und Südamerika auszubauen.