Entschieden! Das passiert auf dem Postbank-Areal in der City Nord

Es tut sich wieder was in der City Nord: In direkter Nachbarschaft zum Bauprojekt Ipanema wird ein weiteres Großvorhaben geplant. Auf dem ehemaligen Postbank-Areal entstehen Wohnungen und neue Gewerbeflächen – und das klimaschonend.

Mehr als 30 Jahre lang hatte die Postbank dort ihren Sitz. Jetzt sollen auf dem circa 3,2 Hektar großen Areal am Überseering (Winterhude) Wohnungen und Büroräume entstehen. Auch eine Kita mit 120 Betreuungsplätzen ist vorgesehen. Insgesamt ist die Rede von 180 Wohneinheiten.

Hamburg: Das passiert auf dem Postbank-Areal in der City Nord

„Auf der ehemaligen Postbank-Fläche in der City Nord wird genau das umgesetzt, was grüne Stadtentwicklung ausmacht: eine Mischung von Wohnen und Arbeiten“, so Timo B. Kranz, Grünen-Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Stadtentwicklung „Die reine Bürostadt hat als Konzept ausgedient. Abends und am Wochenende ist sie ausgestorben und sie erzeugt viel Verkehr, weil Wohn- und Arbeitsort oft weit entfernt voneinander liegen. Mit diesem Bauvorhaben wird die schon begonnene, schonende Umwandlung des fast reinen Bürostandorts City Nord zu einem gemischteren Quartier weiter vorangetrieben.

Das besondere an dem Bauvorhaben ist, dass die Hälfte des Bestands in einen Neubau integriert werden soll. „Normalerweise wird ein altes Gebäude komplett abgerissen, um dann völlig neu zu bauen. Hier aber werden größere Teile der alten Mauern in die Neubauten integriert“, so Kranz. „Das ist aufwendiger als ein Neubau auf planierter Fläche, dafür wird aber ein enormer Teil der für den Bau aufgewendeten Energie und Rohstoffe eingespart. Es müssen nämlich viel weniger Beton, Zement und Steine neu hergestellt werden. Das schont das Klima und die Ressourcen“, so Kranz weiter, der hofft, dass dieses Beispiel Schule macht.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Bauvorhaben entsteht derzeit das neue Quartier Ipanema mit 523 Wohnungen und einem 12-stöckigen Büroturm auf dem Gelände der abgerissenen Post-Pyramide. Dazu werden eine Kita und Flächen für Nahversorgung, Gastronomie und Handel entstehen. Das neue Quartier soll die bauliche Tradition der Hamburger Bürostadt fortführen, dabei aber moderner und schicker werden. Auch eine neue U-Bahn-Station „City Nord“ der geplanten Linie U5 soll es im Quartier geben.