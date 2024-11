Wenn Obdachlose morgens die Schlafplätze im Winternotprogramm verlassen müssen, wissen sie besonders an wirklich kalten Tagen oft nicht, wo sie hingehen können. Denn die Tagesangebote mit Räumen, in denen sie sich längere Zeit aufhalten können, gibt es zwar, aber nur in begrenzter Zahl. Nun entsteht in Altona-Altstadt ein neues Angebot, das auch die Lage am Holstenplatz entlasten soll.