Theodor (10) und Klara (13), die beiden Kinder, die in der Silvesternacht ihrem Vater entrissen wurden und wenig später bei ihrer Mutter Christina Block in Hamburg auftauchten, sind offenbar doch nicht stationär in einer Therapieeinrichtung. Sie seien zwar begutachtet worden, leben aber im Haus des Vaters in Dänemark, schreibt der „SHZ“. Inzwischen geht der juristische Streit weiter – die Hamburger Staatsanwaltschaft versucht weiterhin, den Vater wegen Kindesentziehung vor ein deutsches Gericht zu stellen. Und der Anwalt der Mutter schildert herzzerreißende Szenen, als er die Kinder seiner Mandantin zurück zum Vater bringen musste.

„Der kleine Junge hat geweint und immer wieder seine Mutter gestreichelt“, sagt Rechtsanwalt Otmar Kury. „Er wollte bei seiner Mutter bleiben.“ Der Hamburger Top-Jurist und einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands vertritt die Steakhaus-Erbin in strafrechtlichen Angelegenheiten. Seine Mandantin, so betont er, habe mit der Silvester-Entführung nichts zu tun. Sie sei „eine absolut rechtstreue Persönlichkeit“, was man auch daran sehe, dass sie sich der Eilentscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts OLG sofort gebeugt habe und die Kinder an den Vater zurückgegeben habe. Er selbst, so Kury, habe die Geschwister am 5. Januar im Haus der Mutter abgeholt, wo er die belastenden Abschiedsszenen zwischen den Kindern und der verzweifelten Mutter miterlebte. In einer Rahlstedter Polizeistation seien die beiden an ihren Vater Stephan Hensel übergeben worden.

Block-Kinder leben wieder beim Vater

Zwischenzeitlich war davon die Rede, dass Theodor und Klara nach dem traumatischen Erlebnis in einem dänischen Kinderhaus leben. Der „SHZ“ jedoch schreibt unter Berufung auf Informationen aus Dänemark, dass die Kinder zwar in einer therapeutischen Einrichtung von der Polizei befragt worden seien, aber nicht dort untergebracht wurden, sondern seit ihrer Rückkehr wieder bei ihrem Vater wohnen. Sie seien froh, wieder dort zu sein, heißt es beim „SHZ“. Im August 2021 hatte der Vater die beiden nach einem Wochenendbesuch nicht mehr an die Mutter zurückgegeben.

Durch diesen Rechtsbruch hat er wenig später das gemeinsame Sorgerecht nach deutschem Recht verloren. Er verweigert der Mutter jeden Kontakt zu ihren Jüngsten, selbst, als ein dänisches Gericht ihr regelmäßigen Umgang zusprach – und trotzdem darf Hensel die Kinder behalten, wie das OLG nun in seiner Eilentscheidung urteilte. Denn: Es geht beim Familiengericht nicht darum, ein Elternteil für zweifellos begangenes Unrecht zu bestrafen, sondern nur um das Interesse der Kinder. Und die sollen nach zweieinhalb Jahren in Dänemark nicht erneut entwurzelt werden. Kinder sind ja keine Vermögenswerte, wie etwa ein unterschlagenes Auto.

Rätselhaft bleibt die Frage, ob Christina Block gegenüber einer Oberstaatsanwältin bestätigt habe, die Auftraggeberin der Entführung zu sein. Otmar Kury bestreitet das im Namen seiner Mandantin mit Nachdruck, die Staatsanwaltschaft will sich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern.

Staatsanwaltschaft will Stephan Hensel vor Gericht bringen

Gleichzeitig will die Staatsanwaltschaft sich noch nicht geschlagen geben und versucht weiterhin, den Kindsvater wegen der Entziehung Minderjähriger, Spezialtatbestand „Vorenthaltung im Ausland“, in Hamburg vor Gericht zu bringen. Eine entsprechende Klage war im Mai 2023 beim Amtsgericht eingegangen, das im November jedoch entschied, das Verfahren nicht zu eröffnen.

Die Begründung der Amtsrichterin ist für Nicht-Juristen schwer nachzuvollziehen: Laut Europäischem Gerichtshof darf eine Straftat, die im EU-Ausland begangen wird, nicht härter bestraft werden als im Heimatland des Straftäters. Und in Deutschland ist das bloße Nicht-Zurückbringen der Kinder keine Straftat, solange es nicht mit Gewalt verbunden ist. Die Staatsanwaltschaft Hamburg sieht das anders und hat Beschwerde eingelegt, über die aber noch nicht entschieden wurde. Gleichzeitig soll ein dänisches Gericht dem Vater inzwischen das alleinige Sorgerecht zugesprochen haben. Zurück bleiben Kinder, die offenbar beide Elternteile lieben und Eltern, die unbestritten auch ihre Kinder lieben – und dennoch nicht in deren Sinne handeln.