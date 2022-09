Endspurt für den Active City Summer 2022 – Sei dabei!

Noch bis zum 30.September ist der Sportkalender des Active City Summer 2022 prall gefüllt. In den letzten Wochen können alle Hamburger*innen noch über 300 Sport- und Bewegungsangebote in ganz Hamburg ausprobieren.

Die Vielfalt reicht dabei von Yoga-Kursen in allen Intensitäten, über Lauftreffs, Rückschlagsportarten, Tanzkurse in vielen Stilrichtungen, Selbstverteidigung und Kampfsport in allen Facetten, Cricket für Kinder und Jugendliche, Parkourkurse für alle Altersklassen bis hin zu einem Rollstuhl Skate Treff oder Zirkustechniken. Wer also Lust hat neue Sportarten auszuprobieren und neue Leute sowie Vereine kennenzulernen, sucht sich sein Angebot einfach im Kursplan unter activecitysummer.de aus.

Beim Active City Summer ist für jeden etwas dabei.

Schon jetzt ist der Active City Summer mit über 4.000 Kurseinheiten über drei Monate ein wahrer Rekordsommer. Ende September werden dann die „Aktivsten Vereine“ prämiert. Die Sparda-Bank Hamburg spendet für die Top-3 insgesamt 3.000 Euro (1. Platz = 1.500 Euro, 2. Platz 1.000 Euro und 3. Platz 500 Euro). Seit 2018 ist der Active City Summer fester Bestandteil der Active City Hamburg, bei der der Freizeit-, Breiten und Vereinssport im Mittelpunkt steht und die die Vielfalt des Hamburger Sports abbildet. Auf der Homepage activecitysummer.de finden alle Interessierten den vollständigen Kursplan, können nach Bezirken und Sportarten selektieren und sehen welche Vereine dabei sind.