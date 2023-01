Etwa die Hälfte aller an Covid-19-Erkrankten leidet in der akuten Krankheitsphase an Geschmacksstörungen. Einige haben noch Monate später keinen Geruchs- und Geschmackssinn. Der britische Koch Ryan Riley hat die gemeinnützige Organisation „Life Kitchen“ gegründet und gemeinsam mit der Hamburger Manufaktur Ankerkraut spezielle Gewürzmischungen entwickelt, die Long-Covid-Patienten helfen sollen, ihren Geschmackssinn zurückzubekommen. Vor allem eine weniger bekannte Geschmacksrichtung soll dabei besonders hilfreich sein.

Etwa die Hälfte aller an Covid-19-Erkrankten leidet in der akuten Krankheitsphase an Geschmacksstörungen. Einige haben noch Monate später keinen Geruchs- und Geschmackssinn. Der britische Koch Ryan Riley hat die gemeinnützige Organisation „Life Kitchen“ gegründet und gemeinsam mit der Hamburger Manufaktur Ankerkraut spezielle Gewürzmischungen entwickelt, die Long-Covid-Patienten helfen sollen, ihren Geschmackssinn zurückzubekommen. Vor allem eine weniger bekannte Geschmacksrichtung soll dabei besonders hilfreich sein.

Eigentlich wollte Riley Krebspatienten helfen, die nicht mehr schmecken und riechen können. Die Mutter des 28-jährigen Kochs aus Newcastle hatte nach einer Chemotherapie ihren Geschmackssinn verloren. Riley nutzte die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Centre for the Study of the Senses der University of London und entwickelte Rezepte, die Krebskranken den Spaß am Essen zurückbringen sollten. Nach dem gleichen Prinzip arbeitet der Brite jetzt mit Ankerkraut zusammen. Die Hamburger Ankerkraut-Gründerin Anne Lemcke stellte gemeinsam mit Riley und TV-Koch Alex Wahi die neuen Produkte jetzt im Ankerkraut-Firmensitz im Heimfelder Tempowerk vor.

„Taste again“ heißt die von Life- Kitchen Koch Ryan RIley (l.) und Ankerkraut-Gründerin Anne Lemcke entwickelte Kampagne. TV-Koch Alex Wahi (m.) unterstützt das Projekt Anke Geffers „Taste again“ heißt die von „Life Kitchen“-Koch Ryan Riley (l.) und Ankerkraut-Gründerin Anne Lemcke entwickelte Kampagne. TV-Koch Alex Wahi unterstützt das Projekt

Auch Long-Covid-Kranke können Geschmackssinn trainieren

„Den Geschmackssinn kann man trainieren“, sagt Riley und erklärt, wie das funktioniert. Bereits im vergangenen Jahr hat er ein Kochbuch für Menschen mit Geschmacksstörungen geschrieben. „Mit gezielter Auswahl von Lebensmitteln und mit einer Kombination spezieller Inhaltsstoffe kann es gelingen, Menschen deren Geruchs- und Geschmacksinn geschädigt ist, die Freude am Essen zurückzugeben“, sagt er.

So sind zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch oder Eier ein No-Go, da sie den Betroffenen abstoßend schmecken. Auch der Geschmack von Kaffee oder Fleisch sind problematisch. „Hilfreich hingegen sind säurehaltige Zutaten oder überraschende Kombinationen, zum Beispiel aus Schärfe und Kälte – ebenso wie Konsistenz und Textur der Speisen“, erklärt Riley.

Das könnte Sie auch interessieren: Unglaublich hohe Zahl an Long-Covid-Patienten

Umami ist hilfreich: „Life Kirchen“ und Ankerkraut entwickeln Gewürzbox

Eine große Rolle spielt laut Riley Umami – neben süß, sauer, salzig und bitter der sogenannte fünfte Geschmackssinn, der als würzig oder pikant beschrieben werden kann. Der Geschmack, den man zum Beispiel von Parmesankäse, Sojasauce oder Pilzen kennt, wird von vielen Long-Covid-Patienten am besten wahrgenommen und als angenehm empfunden.

Die Hamburgerin Sandra ist eine von ihnen. Seit 14 Monaten leidet sie an den Folgen einer Covid-Erkrankung, zehn Monate lang hatte die 49-jährige Kita-Mitarbeiterin ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren. „Ich habe früher zum Beispiel gern Knoblauch und Zwiebeln gegessen und auch gerochen, jetzt kann ich das nicht mehr ertragen“, erzählt sie. Lieblingsgerichte wie Spaghetti Bolognese schmecken wie Pappe, den Geruch von Cola, Fanta oder Sprite kann sie kaum ertragen. „Ich habe 16 Kilo abgenommen. Wer nicht mehr riechen kann, kann nicht mehr genießen und möchte gar nichts mehr essen“, erzählt sie.

Das kann auch die 42-jährige Ilona bestätigen. „Bei mir hat der Geschmacksverlust zwar nur sechs Wochen lang gedauert, aber das war schlimm genug. Das erste, was ich wieder wahrnehmen konnte, waren asiatische Gewürze“, erzählt die Angestellte, die im Gesundheitsamt arbeitet und heute zusammen mit Sandra zum Testen der neuen Gewürzmischungen zu Ankerkraut gekommen ist.

Wegen ihrer Covid 19 Erkrankung haben Ilona (l.) und Sandra wochen-, bzw. monatelang ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Anke Geffers Wegen ihrer Covid-19-Erkrankung haben Ilona (l.) und Sandra wochen- beziehungsweise monatelang ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren.



Kampagne „Taste again“: Erlöse für den guten Zweck

Ankerkraut-Chefin Anne Lemcke möchte mit Hilfe der Kampagne „Taste again“ allen geruchsgeschädigten Menschen den Genuss mit Hilfe von drei speziell entwickelten Gewürzmischungen zurückbringen. Die Kombination Pfeffer, Bohnenkraut und Hibiskus eignet sich für exotische Gerichte, Tomaten- und Pilzpulver zum Beispiel für Nudelsaucen und Aufläufe und die Kardamom-Minze-Vanille Mischung haben Riley und das Ankerkraut-Team für Süßspeisen entwickelt. Mit im Boot ist auch TV-Koch Alex Wahi, der die Gewürze in seine eigenen Rezepte mit einbauen wird.

Der würzige Köse-Nudel-Auflauf ist eines von den Rezepten für Patienten mit Geschmacksstörungen, das Ryan Riley entwickelt hat. Ankerkraut/hfr Der würzige Käse-Nudel-Auflauf ist eines der Rezepte für Patienten mit Geschmacksstörungen, das Ryan Riley entwickelt hat.

Die drei Gewürzmischungen können ab sofort online bei Ankerkraut bestellt werden. „Wir möchten aus der Gewürzbox keinen Profit schlagen“, sagt Anne Lemcke. „Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, es bedeutet soziales Miteinander und Lebensfreude. All das geht Menschen mit Geschmacksstörungen verloren. Darum spenden wir die Erlöse an unseren Partner ,Life Kitchen‘ für ihre Forschung.“

.