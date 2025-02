Endlich! Wichtige S-Bahn-Haltestelle wieder in Betrieb

Pendler hatten fast nicht mehr daran geglaubt: Am Freitagmorgen wurde die S-Bahn-Haltestelle Diebsteich nach mehr als zwei Jahren wiedereröffnet. Damit ist auch der Ersatzverkehr der S3 und S5 nach mehr als einem Monat beendet. Was sich an der Station verändert hat.

Die neue Haltestelle für die Züge der S3 und S5 hat ein 140 Meter langes gewelltes Bahnsteigdach, Sitzbänke und aktualisierte Info-Tafeln bekommen. Auch der Treppenaufgang wurde komplett erneuert. S-Bahn-Chef Jan Schröder erwartet künftig 12.500 Fahrgäste, die die Station täglich nutzen.

S-Bahn-Haltestelle Diebsteich nach über zwei Jahren eröffnet

Insgesamt wurden 2,2 Kilometer neue Gleise und 25 Kilometer Kabel verlegt sowie mehr als 3500 neue Schwellen, 900 Tonnen Schotter und acht neue Weichen verbaut. Drum herum ist allerdings immer noch eine riesige Baustelle: Bis 2027 will die Deutsche Bahn hier den neuen Fernbahnhof Diebsteich errichten, an dem auch die S-Bahnen später halten.

„Mit der Eröffnung des S-Bahnsteiges am Diebsteich ist ein erster Meilenstein bei der Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs Altona erreicht“, sagte Bärbel Aissen, Leiterin der Bahnhöfe in der Region Nord von der DB InfraGO. S-Bahn-Chef Schröder bedankte sich zudem noch bei den Fahrgästen für ihre Geduld während der Bauphase.

Umbau S-Bahnhof Diebsteich zog sich in die Länge

Und die mussten sie wirklich aufbringen: Seit Oktober 2022 war die Station gesperrt. Innerhalb eines Jahres, so der ursprüngliche Plan, sollte die marode Station abgerissen und neu gebaut werden. Doch dann kam die schlechte Nachricht: „Kurzfristig waren Überarbeitungen und Änderungen der Pläne für die neue Personenunterführung im Bereich des S-Bahngleises notwendig“, erklärte eine Bahnsprecherin im Oktober 2023.

Als neuer Termin wurde der August 2024 angepeilt. Doch auch diesen konnte die Bahn nicht einhalten – es gab keinen Abnahmeprüfer. Das neue Datum: 31. Januar 2025 – diesmal aber wirklich.

Der Treppenaufgang an der S-Bahn-Station Diebsteich wurde komplett erneuert. picture alliance/dpa/Christian Charisius

Der neue Abnahmeprüfer konnte dann zwar rechtzeitig gebucht werden, aber aus dem 31. Januar wurde dann trotzdem nichts. Während des Gleisarbeiten war eine Weiche beschädigt worden. Der neu angesetzte 7. Februar klappte dann endlich.

Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings noch: Bis voraussichtlich 2027 wird die Haltestelle Diebsteich nicht barrierefrei erreichbar sein. „Leider stehen die Aufzüge noch nicht zur Verfügung“, bedauert Aissen. Es sei aber nicht anders gegangen, weil dieser im Bereich der Personenunterführung des Fernbahnhofs geplant ist, die erst in zwei Jahren (laut Plan) fertig wird.