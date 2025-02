Endlich! Gute Nachricht für Alster-Jogger und Spaziergänger

Der Alster-Rundweg ist eine der beliebtesten Laufstrecken in Hamburg, doch auch immer wieder wegen Übergriffen in den Schlagzeilen. Ein Teil der Strecke wurde bereits privat beleuchtet, doch die gespendeten Lampen sind mittlerweile teilweise ausgefallen. Jetzt handelt die Politik.

Die SPD- und Grünen-Fraktionen in der Hamburgischen Bürgerschaft haben eine Wiederherstellung der Beleuchtung entlang der beliebten Alster-Laufstrecke beschlossen. Mit einem Budget von 150.000 Euro aus dem „Sanierungsfonds Hamburg” soll die neue Beleuchtung sicherstellen, dass sowohl Läufer:innen als auch die Natur gleichermaßen berücksichtigt werden.

Sicherheit und Naturschutz im Fokus

Die geplante Beleuchtung wird „insekten- und fledermausfreundlich” gestaltet, um den Schutz der Natur zu gewährleisten. Gleichzeitig soll sie den Bedürfnissen der Läuferinnen und Läufern gerecht werden und auch in den Abendstunden ein „sicheres Lauferlebnis” ermöglichen. Die Hamburgische Bürgerschaft wird über den Antrag in ihrer Sitzung am 12. Februar entscheiden.

Stimmen aus den Fraktionen

Alexander Mohrenberg von der SPD-Fraktion betont die Bedeutung einer gut beleuchteten Laufstrecke für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. „Mit unserem Antrag zur Instandsetzung der Beleuchtung im Alstervorland reagieren wir auf diese berechtigten Anliegen und sorgen wieder für mehr Sicherheit und eine gute Lebensqualität vor Ort”, erklärt er in einer Pressemitteilung.

Michael Gwosdz von den Grünen hebt hervor, dass die neue Beleuchtung nicht nur die Sicherheit der Menschen gewährleistet, sondern auch die Natur schützt. „Die Beleuchtung ist insektenfreundlich, stört keine Fledermäuse und minimiert Lichtverschmutzung”, verkündet er stellvertretend für seine Fraktion.