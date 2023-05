Endlich Frühling: So warm wird das Wetter in Hamburg

Bis zu 20 Grad zeigt das Thermometer am Montag in der Hansestadt, dazu gibt es reichlich Sonnenschein und nur selten ziehen ein paar Wolken vorbei. Die dicken Jacken können also tagsüber im Schrank bleiben. Es wird Zeit für T-Shirt und Sommerkleid.

„Es wird nicht nur freundlich und trocken, sondern der bisher wärmste Tag in diesem Jahr“, so der Hamburger Wetterexperte Frank Böttcher gegenüber der MOPO. Erst gegen Abend ziehen ein paar Wolken von der Nordsee her auf, dazu weht ein frischer Südostwind.

In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf acht bis elf Grad. Am Dienstag wird es leider wieder nass in der Stadt: Dauerregen und kräftige Schauer vertreiben ein wenig die Frühlingslaune, aber nicht die wärmeren Temperaturen. Trotz Regen bekommen wir zwischen 15 bis 21 Grad, bis es in der Nacht zu Mittwoch auf neun bis zwölf Grad abkühlt.

Mai in Hamburg: Viel Sonne und eine leichte Briese

Auch am Mittwoch bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wolkenreich und wechselhaft. Die Temperaturen liegen dann zwischen 14 und 18 Grad. Es weht ein schwacher Wind, aber der Regen wird weniger.

Das sieht auch Böttcher so: „Mitte der Woche gibt es einen kleinen Durchhänger, aber pünktlich zum Wochenende dürfen wir uns wieder auf Frühlingswetter freuen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Kann ich die Sonnencreme vom vergangenen Jahr noch nutzen?

Lange haben wir auf den Frühling gewartet. Nun macht der Mai Hoffnung, dass es tatsächlich soweit ist. Laut Wetterexperte Böttcher stehen wir kurz vor einer Hochdruckphase: „Es wird überwiegend sonnig und trocken, bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad“. Dieser Monat lädt also endlich dazu ein, viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen und die Nase in die Sonne zu halten.