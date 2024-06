Es tut sich was rund um das brachliegende Gelände an der Suurheid, direkt neben dem Asklepios Westklinikum in Rissen: Seit Jahren will das städtische Wohnungsbauunternehmen SAGA hier günstige Mehrfamilien- und Reihenhäuser errichten, doch der Baustart verzögerte sich immer weiter nach hinten. Seit kurzem wird jetzt aber endlich auf den Straßen rund um die Freifläche gewerkelt. Wann können hier die ersten Bewohner einziehen?