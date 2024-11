Endgültige Entscheidung! Wie es im UCI Othmarschen nach dem Wasserschaden weitergeht

Seit fast vier Monaten ist das größte Kino im Hamburger Westen dicht. Das „UCI Othmarschen Park” musste wegen eines Wasserschadens schließen. Seitdem warten Film-Fans darauf, dass es wieder öffnet. Jetzt gibt es eine endgültige Entscheidung.

Für das „UCI” in der Baurstraße 2 ist die Klappe gefallen: Starke Regenfälle hatten am 31. Juli in dem Gebäude einen Wasserschaden verursacht. „Die im UCI Othmarschen entstandenen Schäden wurden in den letzten Wochen und Monaten im gemeinsamen Austausch mit dem Vermieter intensiv geprüft und begutachtet“, so Sprecherin Nadine Breuer der MOPO.

Das „UCI Othmarschen Park” schließt endgültig

Doch die Bemühungen waren vergeblich. „In letzter Instanz mussten wir leider zu der Entscheidung gelangen, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes im UCI Othmarschen für uns nicht mehr möglich ist“, so Breuer.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs schlimmster Schmierfink: War OZ in Wirklichkeit ein großer Künstler?

Damit ist das größte Kino im Westen von Hamburg endgültig Geschichte. Es wurde 1999 eröffnet, hat neun Kinosäle und konnte bis zu 2700 Besuchern Platz bieten. Das UCI verweist auf ihre beiden verbleibenden Standorte in Wandsbek und Mundsburg (Barmbek-Süd). Diese liegen allerdings 10 und 15 Kilometer von dem Kino in Othmarschen entfernt. (zc)