Wird Essen gehen für Hamburger bald noch teurer? Zum Ende des Jahres läuft eine Sonderregel für Gastronomen aus. Warum sie das in eine echte Zwickmühle bringt – und der Branchenverband Dehoga mit Pleiten rechnet.

Hamburgs Gastronomen stecken in einem Dilemma: Stand jetzt, müssen sie ab dem 1. Januar 2024 wieder die vollen 19 Prozent Umsatzsteuer auf ihre Speisen abdrücken. Zur Zeit sind es wegen einer Sonderregelung nur sieben Prozent. Sollen sie die Preise also noch weiter erhöhen und riskieren, Kunden zu verprellen? Oder die Mehrkosten schlucken – trotz der gestiegenen Preise für Lebensmittel, Energie und Personal?

Hamburgs Gastro: Das fürchtet der Branchenverband

Eine Preiserhöhung von zwölf Prozent könnten die meisten Gastronomen nicht durchsetzen, meint Michael Conrad, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Hamburg. 36.000 Gastro- und Hotelbetriebe mussten in den letzten drei Jahren schließen. „Jetzt wird es weitere Pleiten geben“, sagt er der MOPO. Bundesweit warnt der Verband vor 12.000 Schließungen.

Ewald Kuhn von der „Filmhauskneipe“ in Ottensen will den Teufel nicht an die Wand malen. „Es war abzusehen, dass die Umsatzsteuer wieder angehoben wird und wir haben auch lange von der Reduzierung profitiert“, sagt er. Auffangen könne die Kneipe die drohenden Mehrkosten aber nicht – er müsse zumindest fürs Essen Preise erhöhen. „Wir hatten bisher den Anspruch, dass hier jeder unter zehn Euro etwas zu essen bekommt. Den werden wir dann nicht mehr halten können.“ Ob die Kunden das mitmachen, wisse man nicht. „Allerdings gibt es schon seit Corona weniger Kunden, aber es geht trotzdem weiter.“

Kuhn ist schon seit 40 Jahren in der Gastronomie – und hört mit 68 Jahren in einigen Monaten auf. Ganz anders die Familie Rana, die erst kurz vor Corona ihr indisches Restaurant „Authentikka“ in Eimsbüttel eröffnete. „Butter, Reis, Gewürze – all die Produkte, die wir viel verwenden, haben sich extrem verteuert“, sagt Sonja Rana der MOPO.

Bisher habe die reduzierte Steuer die Folgen abgefedert, doch das sei dann kaum möglich. Also Preise hoch? Das sei noch nicht entschieden. „Ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen können. Aber es wird schwerer”, sagt sie. „Nach einer 80-Stunden-Woche bleibt dann noch weniger übrig. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da manche Gastronomen fragen, warum sie das noch machen.“

Umsatzsteuer für die Gastro: CDU will Senkung

Dehoga-Präsident Conrad fordert eine dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer auf sieben Prozent. „23 von 27 EU-Ländern haben bereits einen ermäßigten Umsatzsteuersatz“, sagt er. „Es ist skandalös, dass die Ampel-Bundesregierung die Umsatzsteuer in der Gastronomie gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder anheben will“, findet auch CDU-Fraktionschef Dennis Thering. Die Christdemokraten fordern, dass sich Hamburgs rot-grüner Senat auf Bundesebene für die Senkung einsetzt.

Das stößt jedoch kaum auf Gegenliebe bei SPD und Grünen: Die Regelung habe als Corona-Hilfe gut funktioniert, sagt Miriam Putz (Grüne). „Da wir die Stimmung in der Gastronomie und das Konsumniveau derzeit als gut wahrnehmen, ist das Szenario einer Pleitewelle aus betriebswirtschaftlicher Sicht aber nicht plausibel und steht einer Rückkehr zum normalen Steuersatz daher auch nicht im Wege.“ Stattdessen sollten Menschen mit geringem Einkommen unterstützt werden.

„Die Mehrwertsteuer-Senkung war befristet. Sie über den 31.12. dieses Jahres zu verlängern, würde eine Haushaltsloch von rund 30 Millionen Euro reißen”, sagt auch Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) zur MOPO. „Ohne Kompensation durch den Bund würde das nicht gehen – und die ist nicht in Sicht.“

Immerhin hatte aber Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Wahlkampf 2021 die dauerhafte Senkung befürwortet.