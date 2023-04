Eine harmlos scheinende Freundschaftsanfrage bei Facebook sollte für den grünen Bezirksamtsleiter von Hamburg-Nord, Michael Werner-Boelz, in einem Albtraum enden: Damit sein Nacktfoto nicht an die Öffentlichkeit gerät, sollte der Politiker 50.000 Euro zahlen. Der MOPO erzählt er, warum er sich entschieden hat, diesen Erpressungsversuch öffentlich zu machen – und was er anderen Betroffenen rät. Denn dahinter steckt eine Masche, vor der auch die Hamburger Polizei warnt.