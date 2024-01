Die Eltern der Elbkinder-Kita in der Fabriciusstraße (Bramfeld) sind empört: Direkt nebenan soll ein Notausgang für die neue U5 entstehen, die Kita wird nächstes Jahr dichtgemacht – 120 Kinder stehen dann ohne Kita-Platz da. Die geschockten Eltern haben eine Petition gestartet. Warum soll die Kita raus, obwohl ursprünglich Ersatzräume versprochen waren? Die MOPO hat mit Eltern, Hochbahn, dem städtischen Kita-Träger und der Sozialbehörde gesprochen und fragte, wer für die Misere verantwortlich ist.

„Wir sind fassungslos“, sagt Elternvertreter Nico Dreißig (42). „Am Mittwoch wurde uns von Kita und Hochbahn mitgeteilt, dass die Kita ab April 2025 geschlossen wird, weil die Bauarbeiten um drei Jahre vorgezogen wurden.“ Dreißig hat zwei Kinder im Alter von fünf und dreieinhalb Jahren in der Kita.

„Ich frage mich, wie wir so plötzlich eine neue Kita oder einen Vorschulplatz für insgesamt 120 Kinder finden sollen“, sagt er. Die diesjährige Anmeldefrist für die Vorschulen endete am vergangenen Freitag. Kinder, die in diesem Jahr in der Vorschule der Kita Fabriciusstraße starten, müssten also nächstes Jahr mitten im Schuljahr den Standort wechseln.

Elbkinder-Kita soll U5 weichen: Was ist mit Alternativen?

Die Eltern fühlen sich von den Entscheidungsträgern übergangen. Ihnen sei bewusst gewesen, dass die Baustelle Einfluss auf die Kita haben wird, aber nicht in welchem Maße. „Wir sind skeptisch, ob von den Elbkindern überhaupt genug Anstrengungen unternommen wurden, um einen Umzug der gesamten Kita zu ermöglichen. Es gibt in der Gegend doch genügend Gebäude, die in Frage kämen“, sagt Dreißig. Mit den Eltern sei vorher aber nie über Alternativen gesprochen worden. Um auf das Problem Aufmerksam zu machen, haben sie direkt eine Petition gestartet. Mehr als 2300 Unterzeichner gibt es bisher.

Warum muss die Kita schließen? Die Arbeiten am Notausgang werden erheblichen Lärm verursachen, der laut städtischen Kita-Betreiber Elbkinder gutachterlich als so hoch eingeschätzt wird, dass er „kindeswohlgefährdend sein kann”. Wenn die Kita weiter geöffnet hätte, würde ihr die Betriebserlaubnis entzogen werden.

Ersatzbau würde zu lange dauern

Aufgrund von Informationen der Hochbahn gingen die Elbkinder – Hamburgs größter Kita-Betreiber – davon aus, dass sie erst 2028 von den Bauarbeiten betroffen sind, teilt eine Sprecherin auf MOPO-Anfrage mit. „Es war geplant, auf dem benachbarten Schulgrundstück einen Ersatzbau zu errichten“, sagt sie. Erste Vorbereitungsarbeiten hätten schon stattgefunden. Der Ersatzbau inklusive des Genehmigungsverfahrens würde aber mindestens drei Jahre Zeit brauchen.

Als die Elbkinder im Herbst 2023 von der Hochbahn mitgeteilt bekamen, dass die Bauarbeiten drei Jahre früher starten sollen, habe man sofort nach einer neuen Lösung für die Unterbringung der Kinder gesucht. Doch die Prüfung der Baufachleute habe ergeben, dass selbst eine Containerlösung mindestens eineinhalb Jahre Vorlauf benötige. „Daher wurde die Lösung nicht weiter verfolgt und zum Jahresende dann die vorrübergehende Stilllegung der Kita beschlossen“, so die Elbkinder-Sprecherin.

U5-Arbeiten vorverlegt – das sagen die Verantwortlichen

Nur, warum wurde der U5-Bau vorverlegt? Nachfrage bei der zuständigen „Hochbahn U5 Projekt GmbH“: Nach Vergabe der Bauleistungen werden Planungen durch die beauftragten Bauunternehmen konkretisiert, heißt es am Donnerstag. Der Auftrag war erst im August 2023 vergeben worden. Warum die Pläne so stark von den ursprünglichen Angaben abweichen, bleibt unklar.

Ab 2025 soll mit den Arbeiten für die U5-Baugrube an der Fabriciusstraße begonnen werden, damit 2027 die Tunnelbohrmaschine losbohren kann. Bis Ende 2030 würde der Notausgang fertig sein. Heißt: Die Kita müsste etwa fünf Jahre lang schließen.

Die „Hochbahn U5 Projekt GmbH“ stand eigenen Angaben zufolge im Austausch mit den Elbkindern und der Sozialbehörde, um über Schallschutzmaßnahmen und Ersatzräume zu sprechen. Der Protest der Eltern scheint allerdings zu fruchten, denn am Freitag ergänzt die Projekt GmbH: Weil der Ersatzraum aus Sicht des Trägers keine Lösung ist, prüft man nun gemeinsam mit den Bauunternehmen „neben möglichen Schallschutzmaßnahmen auch die Möglichkeit, inwieweit der Baubeginn des Notausgangs an der Fabriciusstraße verschoben werden kann.“

Lokalpolitik schaltet sich ein

Inzwischen hat sich auch die Lokalpolitik eingeschaltet. „Es stellt sich die Frage, ob die Stadt alle verfügbaren Optionen gründlich geprüft hat, bevor sie sich für die Schließung des Standortes entschieden hat“, schreibt der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Sandro Kappe. Er hat dazu eine Anfrage an den Senat gestellt. „Kurzfristig eine neue Kita zu suchen, die freie Kapazitäten hat und im näheren Wohnort liegt, kann den Eltern nicht zugemutet werden”, findet auch Daniel Valijani, Vize-FDP-Fraktionschef in Wandsbek, der sich am Freitag vor Ort ein Bild machte.

Sollte es bei der Schließung bleiben, wollen Kita- und Regionalleitung die Eltern dabei unterstützen, in den umliegenden Elbkinder-Kitas Plätze zu finden. „Aktuell erstellen wir eine Übersicht über freie Kapazitäten. Unsere Kita-Leitungen sind bereits darüber informiert, dass Anfragen von Familien der Kita Fabriciusstraße prioritär zu behandeln sind“, so die Elbkinder-Sprecherin.

Die 20 Erzieherinnen sollen an anderen Standorten weiterbeschäftigt werden. Die Sozialbehörde ergänzt, dass bei Bedarf auch das Kitaplatz-Nachweisverfahren in den Bezirksämtern weiterhelfen könne. Die Eltern wollen dafür kämpfen, dass ihre Kinder weiter gemeinsam die Kita besuchen können.