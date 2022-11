Ellin Carsta: Die Kinder der Hansens

„Die Kinder der Hansens“ von SPIEGEL-Bestsellerautorin Ellin Carsta wird pünktlich zur Weihnachtszeit im Tinte & Feder Verlag veröffentlicht

Die Weihnachtszeit nähert sich mit großen Schritten, und damit geht auch die Suche nach den perfekten Geschenken für die Liebsten wieder los. Leseratten, Bücherwürmer und Literaturliebhaber werden bei Amazon Publishing fündig – wo pünktlich zum Fest am 20. Dezember mit „Glück des Augenblicks“ der zweite Band der erfolgreichen Reihe „Die Kinder der Hansens“ im Tinte & Feder Verlag erscheint. Zusammen mit dem ersten Teil der spannenden Saga, oder gar dem gesamten Vorgänger-Werk, der „Hansen-Saga“ wird so nicht nur beste Unterhaltung, sondern auch wertvolle Zeit zum Entspannen und Eintauchen in eine packende Familiengeschichte verschenkt.

Leserinnen und Leser erwartet eine mitreißende Geschichte rund um die mittlerweile erwachsenen Kinder der Familie Hansen, die vielen bereits aus der achtteiligen „Hansen-Saga“ bekannt sein dürfte. Die neue Reihe der historischen Romane aus Carstas Feder kann unabhängig von ihren Vorgängern gelesen werden und knüpft zugleich nahtlos an das Leben der Familie an, deren Kinder in aller Welt verstreut leben und ihren eigenen, emotionalen und herausfordernden Weg gehen. Gefühlvoll und sorgfältig recherchiert entführt die Autorin mit „Glück des Augenblicks“ ein weiteres Mal in die ereignisreichen 1920er Jahre.

Turbulente Zeiten für „Die Kinder der Hansens“ – darum geht’s

In dem neusten Roman von Ellin Carsta geht es um die Wünsche, Sehnsüchte und Träume der Hansen-Kinder, aber auch um ihre individuellen Schwierigkeiten. Die Protagonistin Amala Hansen hält an ihrem Traum fest, Schauspielerin zu werden. Nach einem erfolgreichen Engagement am Hamburger Theater wird ihr nun eine Filmrolle in Aussicht gestellt, doch auch bei all dem Erfolg zweifelt sie, wem sie diesen tatsächlich zu verdanken hat. Währenddessen hat ihr Bruder Franz Hansen noch immer schwer mit seinen Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg zu kämpfen, obwohl er vermeintlich alles erreicht hat, was er sich je gewünscht hat. Cousin Eduard Ahrendsen rutscht zur gleichen Zeit tiefer und tiefer in die Unterwelt Berlins – vom Handel mit Spirituosen ist er an Kokain geraten, um Schulden zu begleichen, doch ob er sich davon befreien kann, wird sich zeigen…

Faszinierende Zeitreise

Die Autorin Ellin Carsta ist bekannt für ihre mitreißenden historische Romane. Sie erobert regelmäßig die Kindle-Bestsellerliste und war mit einem ihrer Titel bereits in der SPIEGEL-Bestsellerliste vertreten. Mit der „Hansen-Saga“ und deren Fortsetzung „Die Kinder der Hansens“ führt sie die Leserinnen und Leser gekonnt durch verschiedene Epochen. Mit Blick auf die gesamte Hansen-Geschichte ist „Glück des Augenblicks“ der insgesamt 10. historische Roman über die Familie Hansen, sowie bereits der zweite Band, der sich um die jüngere Generation dreht. „Die Kinder der Hansens“ kann auch unabhängig von der „Hansen-Saga“ gelesen werden.

Das perfekte Last-Minute-Geschenk

Der Roman „Glück des Augenblicks“ ist ab dem 20. Dezember 2022 als Taschenbuch und Kindle-Ausgabe bei Amazon.de erhältlich.

