Vom Millerntor-Stadion einmal um den Wallgraben in Planten und Blomen und wieder zurück: Am Sonntagmorgen fand in Hamburg der elfte St. Pauli X-Mass-Run statt. Traditionellerweise waren wieder Läufer:innen in allerlei bunten Kostümen dabei, die für einen guten Zweck Bestzeiten jagten.

2800 Teilnehmer:innen waren dieses Jahr bei dem fünf Kilometer langen Lauf mitten in St-Pauli dabei. Alle Sportler:innen vor Ort mussten dabei entweder geimpft oder genesen sein.

Sportler:innen in kunterbunten Kostümen laufen für einen guten Zweck

Gelaufen wurde dabei für einen guten Zweck: Für jeden Startplatz oder verkauften Merch-Artikel werden fünf Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet, darunter etwa der „Hamburger Gabenzaun e.V.“.

Die MOPO war dieses Jahr vor Ort und hat die besten Kostüme fotografiert. Hier unsere Auswahl.