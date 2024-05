Elbtunnel und A1: ADAC warnt vor Riesenstaus rund um Hamburg

Kurzurlauber müssen am langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende viel Geduld mitbringen: Es wird voll auf den Straßen. Besonders die A7 vor und nach dem Elbtunnel wird belastet sein, aber auch auf der Ostumfahrung von Hamburg auf der A1 herrscht Staugefahr, warnt der ADAC.

Ebenso werden die Autobahnen Richtung Küste, wie die baustellengeplagte A1 zwischen Pansdorf und Sereetz, voll werden. Ebenso die A20 bei Lübeck. Aber auch die Routen Richtung Inseln werden bei schönem Wetter voll werden. Wer auf dem Weg nach Sylt ist, sollte bei der Autoverladung in Niebüll etwas mehr Zeit einplanen. Die Nordseeinsel ist ein besonders beliebtes Kurzurlaubsziel.

Reisewelle startet schon am Mittwoch

Die Spitzenzeiten auf den Autobahnen sind bereits am Mittwoch, 8. Mai, zwischen 13 und 19 Uhr. Hier treffen die schon gestarteten Ausflügler auf den Berufsverkehr und verstopfen die Straßen. Am Freitag und Samstag erwartet der ADAC keine nennenswerten Probleme, erst am Sonntagnachmittag, wenn die Rückreisewelle wieder einsetzt, wird es bis zum Abend eng auf den Fernstraßen. Wer flexibel ist, sollte über ruhigere Alternativrouten oder auf einen anderen Reisetag ausweichen. Falls dies nicht möglich ist, ein möglichst frühes oder spätes Starten kann einem das Stehen im Stau ersparen.

Das könnte Sie auch interessieren: Baustellenflut in Hamburg: Notwendig oder eine Zumutung?

Im Jahr 2023 war der Tag vor Christi Himmelfahrt einer der staureichsten Tage des Jahres. Die Autofahrer standen 2250 Stunden im Stau. (mp)