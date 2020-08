Elbtower in der HafenCity: Prototyp steht: So soll Hamburgs höchstes Hochhaus aussehen

HafenCity -

Ganz schön hoch! Der geplante Elbtower in der Hafencity soll bei seiner Fertigstellung 2025 mit satten 245 Metern das höchste Gebäude Hamburgs sein. Bis dahin ist es zwar noch etwas hin - wie der Turm einmal aussehen wird, zeigt aber schon jetzt die maßstabsgetreue Musterfassade.

„Wir haben einen 1:1-Fassadenprototyp errichtet – 11 Meter hoch, 13,5 Meter breit“, erklärte Torben Vogelgesang, Niederlassungsleiter der Signa in Hamburg, am Mittwoch. „Wir wollen zeigen: Da kommt was.“ Geplant sei, die Musterfassade Anfang 2021 noch einmal um ein Stockwerk zu erhöhen, so Vogelgesang. Die Investmentgesellschaft Signa hatte das Grundstück bei den Elbbrücken von der Stadt erworben.

Torben Vogelgesang, Niederlassungsleiter von Signa, steht vor dem Fassadenprototyp für den Elbtower. dpa Foto:

Elbtower in Hamburg: Baubeginn ist 2021

Noch Ende März war fraglich, ob für das Projekt aufgrund der Corona-Krise noch die Mittel zur Verfügung stehen. Der Investor ließ sich davon aber nicht beirren. Bereits am 25. März sagte ein Sprecher der Signa zur MOPO: „Die Planungen für den Bau des Elbtowers laufen derzeit uneingeschränkt weiter in Richtung Bauantrag.“

Der Baubeginn für das 245-Meter-Hochhaus ist für 2021 geplant, 2025 soll der Turm fertig und das höchste Gebäude Hamburgs sein – doch damit nicht genug: Mit seinen 61 Stockwerken soll der Elbtower sogar das dritthöchste Gebäude Deutschlands werden. (dpa/aba)