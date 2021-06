Elbphilharmonie: Plötzlich schrillt der Feueralarm – Besucher verlassen Gebäude

Aufregung in der Elbphilharmonie: Am Freitagabend schrillt plötzlich der Feueralarm im Konzerthaus, Besucher werden gebeten, das Gebäude umgehend zu verlassen. Der Grund fand sich in der Tiefgarage.

Dort gab es laut Feuerwehr-Lagedienst Rauchentwicklung an einem defekten Mercedes-Oldtimer. Der Qualm hat den Alarm um kurz vor halb elf Uhr ausgelöst.

Laut eines Reporters vor Ort wurde die Elbphilharmonie-Besucher durch eine automatische Ansage gebeten, das Gebäude zu verlassen. Da das letzte Konzert bereits vorbei war, waren aber nicht mehr viele Besucher im Gebäude. (mn)