Hier gibt es Eis für alle, die es sich nicht mehr leisten können

Aufgrund der Inflation verzichten auch viele Hamburger auf Dinge, die sie nicht brauchen und kaufen derzeit nur das Nötigste. Eine Kugel Eis ist für manche Luxus geworden. Eine beliebte Hamburger Eisdiele kommt nun mit einer Soli-Idee um die Ecke, damit sich jeder eine süße Abkühlung leisten kann. Die MOPO sprach mit dem Betreiber.

Egal ob Vanille, Schoko, Erdbeere oder etwas ganz Ausgefallenes: Die Hamburger lieben Eis – vor allem an den heißen Tagen, die nächste Woche auf uns zukommen. Doch nicht jeder kann sich derzeit eine Kugel leisten. „Luicella’s“ bietet deswegen nun immer am letzten Montag des Monats ihr Eis 50 Prozent günstiger an – also für einen Euro pro Kugel. Alle Filalen in Hamburg nehmen an der Soli-Aktion teil.

Hamburg: Preiserhöhung habe wehgetan

„Wir mussten gerade die Preise erhöhen – wie jeder momentan. Das haben wir letzte Woche gemacht. Die Kugel kostet nun zwei Euro, statt 1,80 Euro“, so Markus Deibler, Gründer von „Luicella’s“. Die Preiserhöhung habe jedoch etwas wehgetan. „Gerade für Alleinerziehende oder Familien könnten zwei Euro schon etwas viel sein. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir den Preis an ausgewählten Tagen um 50 Prozent reduzieren“, so Deibler.

Um den Rabatt zu bekommen, muss dem Verkäufer an der Kasse gesagt werden, dass man es sich gerade nicht leisten könne. Und schon wird der Rabatt vom normalen Preis abgezogen.

Die Aktion startet am letzten Montag dieses Monats, also dem 25. Juli. Ein Ende der Soli-Aktion ist noch nicht geplant. „Wenn wir den Eindruck haben, das wird ausgenutzt, dann müssen wir leider damit aufhören. Denn wir machen Verluste, wenn wir die Kugel für einen Euro verkaufen“, so der Gründer. Ansonsten gebe es den Rabatt mindestens bis Ende der Saison, also Ende Oktober. Vielleicht hält sich das Konzept dann sogar auch im nächsten Jahr.

„Luicella’s“ gibt es an fünf Standorten in Hamburg: Am Grindelhof 67 (Harvestehude), in der Detlev-Bremer-Straße 46 (St. Pauli), an der Osterstraße 133 (Eimsbüttel), an der Langen Reihe 113 (St. Georg) und in der Schanzenstraße 52 (Sternschanze).