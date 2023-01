Aus Supermärkten werden Galerien, Kunstwerke leuchten im Untergrund und eine ehemalige Bedürfnisanstalt wandelt sich zum Ausstellungsraum. Kreativität zeigt sich an den ungewöhnlichsten Plätzen in Hamburg. Wir haben spannende Orte für Malerei, Fotos und Videoinstallationen gefunden. Immer hereinspaziert, der Eintritt ist frei!

Aus Supermärkten werden Galerien, Kunstwerke leuchten im Untergrund und eine ehemalige Bedürfnisanstalt wandelt sich zum Ausstellungsraum. Kreativität zeigt sich an den ungewöhnlichsten Plätzen in Hamburg. Wir haben spannende Orte für Malerei, Fotos und Videoinstallationen gefunden. Immer hereinspaziert, der Eintritt ist frei!

Affenfaust in Hamburg: Hier lacht die Wurst

An die Zeiten, als die Affenfaust-Galerie noch ein Supermarkt war, erinnert nur noch das Wurst-und-Käse-Wandbild „Happy Meal“ der Künstlergruppe Low Bros an der Fassade. Seit elf Jahren ist die Galerie in der Paul-Roosen-Straße ein renommierter Ausstellungsort. Ab dem 3.2 ist zur Eröffnung der Ausstellung von Jakobus Durstewitz wieder geöffnet.

Wandmalerei von Low Bros an der Fassade der Affenfaust-Galerie in der Paul-Roosen-Straße. Anke Geffers Wandmalerei von Low Bros an der Fassade der Affenfaust-Galerie in der Paul-Roosen-Straße.

Xpon-Art Gallery Hamburg: Galerie im Untergrund

Einige Kunstwerke entfalten ihre Wirkung erst im Untergrund. So leuchten die Ölgemälde von Andre Kuntz in einem ganz besonderen Licht, und die Videoinstallation von Johanna Bank, die sich mit dem Thema Sexarbeit beschäftigt, bekommt etwas noch Beklemmenderes. Zu sehen ist die Gemeinschaftsausstellung noch bis zum 22.1. in der Xpon-Art Gallery im Keller der Repsoldstr. 45 im Münzviertel. Zur Finissage von 11 bis 16 Uhr sind Künstler anwesend. „Made by us“ von Saori Kaneko und Richard Welz startet am 26. Januar, geöffnet ist von 18 bis 21 Uhr, Mi, Do Fr geschlossen.

„Zünder“ heißt dieses Ölgemälde von Andre Kunz, zu sehen in der Xpon-Art Gallery. xpon art gallery „Zünder“ heißt dieses Ölgemälde von Andre Kunz, zu sehen in der Xpon-Art Gallery.

Hamburg-Finkenwerder: Ein Bagger für die Kunst

Der Schwimmbagger „Ilmenau“ von 1955 hat eine neue Funktion: Im Kutterhafen von Finkenwerder lädt Sabine Eisbrenner täglich auf ihren Kunstbagger ein. Die Objektkünstlerin zeigt Skulpturen aus recyceltem Metall, wetterfeste Bilder, bemaltes Holz. Auch für Kinder ein besonderes Erlebnis!

Die Objektkünstlerin Sabine Eisbrenner auf ihrem Kunstbagger in Finkenwerder. Anke Geffers Objektkünstlerin Sabine Eisbrenner auf ihrem Kunstbagger in Finkenwerder.

SiriuSpark in Hamburg: Offenes Atelier

Früher gab es in den Räumen in der Bismarckstraße 104 in Hoheluft einen Kinderklamottenladen, jetzt sind die leerstehenden Räume ein Atelier auf Zeit. Noch bis Monatsende zeigt Patrizia Lalli im SiriuSpark ihre Acrylbilder und Kugelschreiber-Zeichnungen. Die Künstlerin gibt auch Kurse. Besucher und Besucherinnen sind immer willkommen, am besten nach Absprache unter my.siriu.s.park@gmail.com.

Bis Ende Januar lädt Künstlerin Patrizia Lalli in ihr Pop-Up-Atelier in der Bismarckstraße 104 ein. Mimmo Citati/hfr Bis Ende Januar lädt Künstlerin Patrizia Lalli in ihr Pop-up-Atelier in der Bismarckstraße 104 ein.

Qvartr – das Quartier für Kreative in Hamburg

Schuhe raus, Kunst rein: Aus dem Schuh-Kay-Laden in der Boschstr. 1 in Bahrenfeld wurde das Qvartr. Für 2023 sind im Kunstquartier zahlreiche Veranstaltungen geplant, darunter das Urban Art Festival und die Ausstellung „Auf Augenhöhe“ (Vernissage: 23.2. bis 25.2.). Außerdem wird es ein Kindermusikprojekt mit Viva con Agua, aber auch Wine Tastings, Livemusik und Stand Up Comedy geben.

Aus dem Schuhladen in der Boschstr. 1 in Bahrenfeld ist die Event-Galerie qvartr geworden. qvartr/hfr Aus dem Schuhladen in der Boschstr. 1 in Bahrenfeld ist die Event-Galerie qvartr geworden.

Hamburger WC als Galerie: Kultur-Anstalt

Der Name ist geblieben, die Funktion nicht. Das öffentliche WC an der Bleickenallee 26a in Altona hat sich zur Bedürfnisanstalt für Kunstfreunde gewandelt. Die Mini-Galerie kann jeder für zwei Wochen günstig mieten und dann zu Ausstellungen oder Lesungen einladen. Ab 22.1. zeigt Katrin Jacobi ihre Werke.

Aus dem öffentlichen WC an der Bleickenallee ist eine kleine Galerie geworden, die Künstler mieten können. Anke Geffers Aus dem öffentlichen WC an der Bleickenallee ist eine kleine Galerie geworden, die Künstler mieten können.

Bei Feinkunst Krüger haben schon viele Künstler ausgestellt, die später international bekannt wurden. Feinkunst Krüger/hfr Bei Feinkunst Krüger haben schon viele Künstler ausgestellt, die später international bekannt wurden.

Internationale Künstler: Feinkunst Krüger in Hamburg

Absolventen der Kunstakademie, aber auch international bekannte Künstler, sind seit 1998 bei Feinkunst Krüger, Kohlhöfen 8, zu Gast. Aktuell zeigt Lasse Drevsholt seine von Filmen und Videos inspirierten Wandteppiche und dazu „Just the right bullets”, die visuelle Interpretation eines Tom-Waits-Songs aus dem Album „Black Rider“ (Do, Fr, Sa 12 bis 18 Uhr).