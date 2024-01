Eine wunderschöne alte Villa aus der Gründerzeit konnte die Stadt Hamburg jetzt retten – mitten in Niendorf. Es geht um die Lippertsche Villa von 1900, in der zuletzt die Diakonie Büros hatte und die seit knapp einem Jahr leersteht. Bald werden die Räume für die Öffentlichkeit freigegeben.

Stuck an den Decken, alte Fenster und Türrahmen – ein Gebäude zum Schwärmen hat Hamburg da zurückgekauft. Es gehörte auch früher schon einmal der Stadt, wurde aber wie viele andere unter der CDU-Regierung verscherbelt. Für Niendorf ist dieser Kauf sicherlich ein Glücksfall: Die zentral gelegene Lippertsche Villa beim Tibarg-Center (Garstedter Weg 9) soll ein neuer Treffpunkt im Stadtteil werden, mit einem Begegnungscafé, Künstlerateliers, Beratungsstellen und Räumen für Kunst und Kreativität auf insgesamt 830 Quadratmetern.

Niendorf: Lippertsche Villa wird Begegnungsort

Und das kommt genau zur richtigen Zeit. Denn einziehen wird dort der ungemein engagierte Verein „Wir für Niendorf“, der derzeit noch seinen Sitz in der alten Gewerbeschule gegenüber hat. Dieses Gebäude muss bald abgerissen werden, die Initiative wäre dann obdachlos. „Dieser Verein hat schon so viel für Niendorf getan“, schwärmt Ines Schwarzarius von der SPD in der Bezirksversammlung. Sie hat sich seit Monaten dafür stark gemacht, dass dieser Kauf klappt.

Denn auch der Standort ist ideal. Gebildet hatte sich der Verein aus dem Engagement Ehrenamtlicher, die sich um die vielen Flüchtlinge kümmerten, die seit 2015 in der nicht weit entfernten Erstaufnahmeeinrichtung der Stadt ankamen. Schwarzarius: „Heute kommen zu den Treffen des Vereins teils 90 Ehrenamtliche, und die Themen sind viel breiter geworden.“ Ein solches Engagement für den Stadtteil müsse auch zentrale Räume haben.

Sprinkenhof AG kauft Villa im Auftrag der Stadt Hamburg

Außerdem ziehen die Vereine „Hamburger Kinder- und Jugendhilfe“ (HaKiJu) und die „Arbeitsgemeinschaft interkultureller Jugendverbände“ ein. Sie wollen „gemeinsam Angebote für alle Generationen schaffen und etwas für eine gute Integration“ tun.

Ein Schnäppchen war die Villa sicherlich nicht. Doch die Sprinkenhof AG (SpriAG), die das Gebäude im Auftrag der Stadt erworben hat, hüllt den Mantel des Schweigens über den Kaufpreis für das historische Haus. Möglich wurde der Erwerb des nur, weil der Bezirk bei der Miete unterstützt, es zudem Geld von der Finanzbehörde gab und auch noch zusätzliche Mittel aus dem Quartiersfonds. Der Verkauf sei nach „intensiven Verhandlungen“ zustande gekommen, so die SpriAG.

Nun gibt es demnächst Treffen mit allen Beteiligten, um zu klären, was noch hergerichtet werden muss. Aber außer einer Küche und frischen Anstrichen fehlt wohl wenig, so dass die Lippertsche Villa schon im Frühjahr öffnen kann.